El mendigo y el zapatero

Quiero compartiros un cuento. Un cuento de los muchos que mi abuelo me contaba cuando era niño. Dice así: Erase una vez que Dios tomó forma de mendigo y bajó a un pueblo. Buscó la casa de un zapatero que estaba descontento con su suerte; y le dijo:Hermano, soy muy pobre, no tengo una sola moneda encima, estas son mis únicas sandalias y están rotas ¿si usted me hiciera el favor? El remendón le objetó con mal genio. ¡Estoy cansado de que todos vengan a pedir y nadie a dar! El indigente le apuntó:Yo puede darte lo que usted necesita. El trabajador, viendo la condición del mendigo, irónicamente le insinuó:¿Usted me puede dar un millón de euros que necesito para ser feliz? Dios le declaró:Yo puedo darte diez veces más que eso, pero a cambio de algo. A cambio de qué, preguntó el artesano. A cambio de tus piernas, le contestó el mendicante.

El obrero le interpeló:¿Para qué quiero yo diez millones de euros si no voy a poder caminar? Entonces, el salvador le explicó:Puedo darte cien millones de euros por tus brazos. El artesano le interrogó:¿Para qué quiero yo cien millones de euros si ni siquiera voy a poder comer solo. Entonces, el pordiosero le anunció:Puedo darte mil millones de euros a cambio de tus ojos.El remendón le inquirió:¿Para qué quiero yo mil millones si no podré ver a mi mujer, a mis hijos, a mis amigos? Entonces, el Eterno le manifestó: ¡Ah, hermano, hermano! Qué fortuna tienes y no te das cuenta.

Venancio Rodríguez Sanz. Málaga