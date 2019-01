Leía hace unos días la filípica de un señor muy serio, reprochando a padres y madres que se tratara a los niños como mentecatos a cuenta de los Reyes Magos, y si creíamos que ese modus operandi del regalo, con su trajín de cubos de agua para camellos, mantecados y copitas de madrugada puestas a disposición, cartas previas, pajes, cabalgatas y risas era correcto que le diéramos datos. Dar datos sobre la ilusión es complicado y desde luego yo no los dispongo. Me dejaré llevar por mi personal impresión, que a lo mejor comparten algunos de ustedes.

No conozco ningún caso de desencanto sobre esa creencia y sí recuerdo perfectamente quién y cuándo me despertaron de esa dulce ensoñación. He mantenido la misma incluso antes de que en mi casa hubiera risas infantiles y, desde entonces, con más razón. Recuerdo con cariño todas las sorpresas, dadas y recibidas, y sé que mis padres, como yo ahora, disfrutaron tanto en el previo como en el resultado. Suerte que he tenido.

He acabado siendo un adulto responsable, ciudadano y contribuyente, sumido en ilusiones posiblemente vanas, pero que me acompañan cuando dejo caer la cabeza en la almohada: un pellizco en la lotería, una autocaravana, un tomate primigenio, la llamada de un amigo que echaba de menos. La ilusión, y al parecer sólo en español, es una variedad positiva de la esperanza, en el que hay deseo y no necesariamente engaño. Así me creo que mis impuestos van destinados en su integridad y con eficiencia al sostenimiento de los gastos de un estado social y democrático de derecho; creo que en las elecciones concurren los mejores de mis pares, que no estoy tan mal para la edad que tengo y en los Reyes Magos.

Pura ilusión. Y que no falte.

*Diego Ríos Padrón es abogado