El solivianto andaluz

La política andaluza se está poniendo interesante. Quién iba a decirlo. La política andaluza siempre ha tendido al muermo. Al debate plano y allá lejos, en un Parlamento que la gente siente como lejano pero sin el como. La política andaluza es para mucha gente siete minutos en Canal Sur a mediodía entre suceso y suceso. Está uno preparando las lentejas y oye como de fondo al locutor narrar que Susana Díaz ha visitado un centro de mayores y que Moreno Bonilla clama por un pacto por el empleo. O algo así. A veces era Bonilla el que visitaba un centro de mayores o de menores o de mediopensionistas y Díaz la que clamaba. La política andaluza, con un partido dominante e infiltrado en todas las capas de la sociedad como tocino en jamón, era aburrida y previsible pero ahora es espectáculo que solaza a tertulianos, reanima a pichafrías, despierta a tuiteros y solivianta a marines, bonillas, abascales y hasta a Sánchez.

Vox ha puesto los doce diputados sobre la mesa como quién, metafóricamente, pone los bemoles en lo alto en un debate. Y se ha liado. El triunfo de Vox es meter en la agenda política los asuntos que a ellos les preocupan y en los que mejor se mueven. Debatir sobre las ayudas a la violencia de género (que deberían aumentarse para una mayor protección a las mujeres) es ya su triunfo. Mover lo que parecía inamovible. PP, Vox y Ciudadanos constituyen un pacto de perdedores. Sólo ellos sabrán el ansia con el que se están repartiendo los papeles y los sillones. La ansiedad que tiene alguno estos días porque la consejería que puede pillar le sabe a poco y está ahí a ver cómo raspa más competencias. Pero no menos porno resulta que recriminen pactar con Vox quienes están dispuestos a pactar con quienes quieren subvertir el régimen de libertades, los Torras de la vida, por ejemplo.

Vox ha llegado para quedarse y va a marcar las tertulias, las cenas de cuñados, los debates parlamentarios, los Canal Sur y Canal Norte, las teleseries, los periódicos y las redes sociales, donde por cierto predominan y se mueven como alpinista en los Alpes.

El PSOE guarda silencio. Susana Díaz llevaba ayer a las 12.49 tres días sin tuitear. No quieren inmiscuirse no vaya a ser que los movilicen. Desean con los dedos cruzados que la pelea no amaine y vaya a más. La esperanza del socialismo es que Vox se ponga chungo y no haya investidura ni, por tanto, bonillismo y entonces haya que repetir las elecciones. Esa es la esperanza genérica del socialismo. La de Susana Díaz es que haya debacle del PSOE en las municipales, debacle de tal magnitud que haya de nuevo que capitanear un asesinato político de Pedro Sánchez. Y allí estará ella dispuesta, aunque tal vez esté como en Los Otros. Muerta sin saberlo.