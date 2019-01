Esclavos de Vox

Todo el mundo manda en Andalucía, pero todo el mundo de fuera de nuestra tierra. Inés Arrimadas, especialista en dar lecciones, la primera, aunque la palma se la lleva Teodoro García, el secretario general del PP, que pontifica una y otra vez sobre los caminos que deben recorrer las derechas, con el apoyo expreso de la ultraderecha, o sea de Vox. No le va a la saga el secretario General de Ciudadanos, señor Villegas, que no cesa en dar lecciones de cómo evitar la foto con Vox. Tanto este señor como el recrecido Teodoro García llevan el peso de las negociaciones con Vox, clave para el futuro Gobierno andaluz, con Moreno Bonilla y Marín fuera de onda, aceptando, como fieles monaguillos, lo que dicte Madrid. Moreno y Marín están en la negociación del futuro gobierno pero la sustancia se negocia en Madrid. Moreno, al menos hasta ahora, no ha dicho nada sobre la ley de igualdad que quiere eliminar Vox. Todo un síntoma. «Tú, Juanma, calladito estás mejor», le dicen. Y Juanma asiente y comulga con Vox porque sabe que sin el apoyo de Santiago Abascal no calentará el sillón del Palacio de San Telmo.

No es sorprendente que Pablo Casado, el líder del PP, se sienta a gusto con Vox y no le haga asco a que este partido le marque el terreno, con propuestas que significan volver a la Edad Media en cuestiones sociales. Y todo tienen una explicación: la media de las encuestas conocidas le arrojan una caída libre del PP y sabe que la única tabla de salvación a la que cogerse es Vox y bajo ningún concepto van a perder la presidencia de la Junta de Andalucía. Si pierde la presidencia de la Junta, ¿qué le queda al PP? Nada, el vacío. Por eso, claudica ante Vox, su particular horcas caudinas, sin importarle soportar una gran afrenta o humillación. Es cierto que hay dirigentes del PP que, con visión de futuro, tal cual es caso del vasco Borja Semper que tiene dicho, por conocerlo muy bien, que con Santiago Abascal, ni a misa. El abrazo del oso. Casado, lo sabe, pero no le importa. O las llamadas de atención de Manuel Vals y de los liberales europeos.

No sé si habrá o no investidura de Moreno Bonilla, con Marín de palmero, pero si esta se produce quedará manifiesto que el Partido Popular y Ciudadanos cederán ante las crecientes demandas de Vox sin importarle el pago a efectuar. Ni al PP ni a Cs les importa que se hayan levantado todas las asociaciones de defensa de la mujer poniendo en evidencia que la pretensión de Vox de cambiar la ley de igualdad es volver a las catacumbas. El PP ya ha capitulado y lo hará Ciudadanos. Vox, además, está consiguiendo una proyección mediática de primer orden y muy rentable. Y seguirán así, tensionando cada vez más la cuerda. Ahora quieren, además, sentarse en la misma mesa para negociar programas y gobierno. Y tanto PP como Cs tendrán que tragar; no les queda otra si no quieren ir a nuevas elecciones, algo de lo que huyen como del fuego.

Y a todo esto, la líder de los socialistas andaluces, Susana Díaz, ganadora de las elecciones pasadas, tiene intención de presentarse a la investidura pero para ello habrá que sortear no pocos problemas. El primero, contar con los votos de Andalucía Adelante y sumar 50 diputados; en segundo lugar, que Vox mantenga hasta el último momento sus dudas en el apoyo al PP y a Cs y que la presidenta del Parlamento de luz verde. Nada está escrito, pero se presenta muy difícil entre otros motivos porque ni al PP y Cs les importa ser esclavos de Vox y aunque este último partido amenaza romper el pacto con PP si se modifica el contenido del programa pactado ("ni una coma", ha dicho Villegas), lo cierto es que el PP de Casado no le queda otra que atender las demandas del partido ultra, las que hay ahora puestas sobre la esa y las que están por venir, que no serán pocas. Prevalece, como no podía ser de otra manera, lo dicho por Moreno Bonilla al referirse al funcionamiento de la Cámara andaluza: «Vox va a tener una capacidad enorme de influir en el Parlamento». Lo dicho, esclavos.

Es aterrador, como señalan algunas encuestas, que Vox en unas próximas elecciones generales pudiera tener más de dos millones de votos y que, como pasa en Andalucía, sea quien marque los pasos y tenga sometidos a los partidos de centro derecha, el PP y Cs, pese a que ambos dos no cesan en su giro a la derecha más extrema. Es como si Aznar hubiera tocado con su varita mágica a Pablo Casado y a Albert Rivera, sus dos ahijados políticos de los que se siente ufano. Con Vox peligra la Constitución, la convivencia, la tolerancia y la igualdad. Casado y Rivera se echan en manos de Vox y se prestan a blanquear a los nuevos cachorros del fascismo reciente en España y en Europa. El caudillo Abascal impone su ley subido a caballo tal cual moderno Cid Campeador.