Los dones del año

Libros a pie del árbol. Todos los años me los traen de oriente los Magos. En el balcón, junto a los zapatos lustrados de negro, suele haber algo de carbón, algunas canicas y un mapa doblado del que no se desbordan sus ríos ni sus mares. Su destino es una ciudad de la que descubrir sus relatos o de la que volver a enamorarse. Las esferas de vidrio de 16 milímetros -en las que cabe un cielo con estrellas, un trébol de tres pinceladas o una luna de china opaca blanca- son para no olvidar que hay batallas que se ganan de carambola, y otras en las que saber elegir el pie adecuado entre uno chico y otro grande. Convenientes conocimientos para nuestros políticos, a los que generalmente les van holgados los zapatos o estrechas sus pisadas. Tampoco saben moverse descalzos como los indios y sorprender a sus pálidos enemigos con huellas de silencio, ni encaramarse como ellos a los árboles igual que piratas de tierra firme oteando humo en el horizonte. En los cuartos de estar de las casas en las que he vivido la navidad, nunca me han dejado nogales, tejos, olivos ni castaños a los que treparles un escondite donde ser un pájaro disfrazado de niño. Sí que los tuve en el molino de mis abuelos al alcance de una ventana, en las paratas o rodeando la alberca en la que aprendí a nadar de una esquina a la otra. Me gustaba entonces acomodarme a leer entre las ramas más altas de un árbol, porque desde aquella fragilidad del equilibrio –también entre la luz hojeando las sombras- y el libro como nido, era más fácil soñar lo que estaba leyendo. A cobijo con el suave rumor del verde, sin ser visto por el sol de la siesta, dejando que la imaginación con cada frase y su historia le pusieran al lenguaje todas las posibilidades de sus imágenes sucediendo. Libre, aislado, sin exigencias de tiempos: dormir, la digestión, los deberes, el fútbol, entrenar a correr. Tan sólo la aventura de leer, los ojos abiertos, los labios entornados, puestas las alas.

También subía a la montaña en zigzag, todo lo alto que podía en aquella mi infancia de naturaleza agreste, y luego de chavea indomable, para leer excitado las tormentas con su furia de diluvio y de truenos, la belleza del relámpago como un escalofrío del cielo y los rayos agrietándolo. Era peligroso hacerlo, pero no muy difícil desde aquel molino a un salto de vereda de los olivos a los pinares, monte arriba, sin detenerse bajo las ramas ni los bloques de piedras aisladas, hasta alcanzar la cavidad del ojo Polifemo donde los pastores resguardaban los rebaños. Una vez le pregunté a Tomás, el cabrero amigo de mi abuelo, sí se podían leer los aguaceros y si él sabía hacerlo. Todavía recuerdo la cara de mi primera maestra cuando le dije que no había hecho la plana porque cuando llovía me iba a la ventana del molino a pensar de dónde venía la lluvia, y hacia dónde seguía su viaje. Lo que me enseñó Tomas fue el lenguaje de las nubes, los significados del rescoldo de los atardeceres, y el presagio del halo en cerco a la luna. Pero nunca logré vaticinar las cabañuelas del año que auguraban los cúmulos, los nimbos y los vientos de agosto, igual que hacía él mientras se liaba un cigarro de tabaco verde en cuclillas -un hombre siempre cerca de la tierra, y en sus cumbres erguido-. Del calor aprendí el estribillo de las chicharras, la canción azabache de los grillos, el centelleo voraz de las luciérnagas. Y del agua más que aprender me enamoré de todas. Daba igual que fuese una acequia por la que navegar de costado un amor adolescente o por la que trotar en sentido contrario para fortalecer la resistencia y la punta de velocidad al final de la carrera; el impasible espejo azul del que luego aprendí que tenía el apellido de un inglés –David Hockney- que pintaba piscinas en las que miraba nadar desnudos a sus amigos entre juegos de agua y de luz. La de de las olas en galope que vencer tomándolas por su vientre, antes de que estallase el revolcón de su espuma; la del mar que cabía en las brazadas de un reto, y en los labios donde siempre brilla un deseo al que besarle el sabor de su boca. Aquellos veranos de iniciación y felicidad los pedía siempre en la carta de cada año a los mismos sabios, de los que únicamente acepté republicano su realeza, al menos de Oriente y de lo mágico, y de los que mi abuelo me contaba que también le ponían nombre a las estrellas.

Ya apenas les escribo unas líneas con alguna de mis estilográficas o un pilots V5 pero cada vez menos trazo mi yo a mano, siento el peso de las palabras y las bailalo por su nombre y su cintura sobre un escenario en blanco, al que doblarle la papiroflexia de una paloma rectangular o cuadrada con la que echar a volar el secreto de sus encargos. En cambio, sí que continuo siendo aquel niño al que también le gustaba leer bajo la sábana de la noche con una linterna de silencio amarillo, porque era igual que estar explorando sin hacer ruido la cueva que se adentraba hacia un tesoro, el que escondían dentro y entre ellos los vocablos, el que había al final de la lectura. Ignoraba entonces que aquel placer iba a convertirse en una de las ocupaciones más gozosas de un oficio con el que ganarme la vida. Por eso y a pesar de los muchos libros que ahora mismo me rodean, mientras escribo estas líneas, igual que ángeles custodios, exquisitas botellas de vino y tatuajes Stevenson, London, Homero y Verne en la piel de mi memoria, cada año les pido a los magos de Oriente que me regalen algunos.

Espero que al despertarse también ustedes hayan encontrado, junto a sus zapatos o en el salón de sus casas, un poco de todo esto que han tomado por un cuento, y sin embargo son cosas importantes a tener en cuenta en este nuevo año, del que hoy acontece un eclipse del cambio y una luna nueva para empezarlo con predicciones de éxito. Libros para despertar la conciencia y encontrar en la cultura los sólidos argumentos que empezamos a necesitar, frente el auge populista que ondea un pasado visigodo con exigencias y ánimos que creíamos superados. Un tiempo de tormentas del que leer con perspectiva de miras, ética e intelecto, las falsificaciones de la realidad y los peligros que conllevan los discursos de xenofobia, misoginia, desprecio por las leyes, por los derechos ajenos que dividen a la gente en nacionalismos de orgullos manipulados, en batalla feroz unos contra los otros. Sólo la experiencia y de los libros su cultura iluminan el pensamiento que determina nuestro lenguaje crítico, la brújula que abre óptimos caminos cuando únicamente lo económico es la medida de lo humano y de los sueños.

Árboles con los que paliar la bronquitis de dióxido de carbono que enferma a las ciudades y al medio ambiente, y con los que reclamar urgentes políticas eficaces que empiecen a detener los graves efectos de la crisis climatológica. Sería conveniente también volver a subirse a ellos para echar a aletear la imaginación por encima de la tupida trama de espinas y ramas muertas; otear qué pueden traer las elecciones que vienen por la incertidumbre del horizonte, si por allí asoma la esperanza de una izquierda más real e ilustrada, y contemplar la cara oculta de la luna a la que los chinos andan explorándole sus posibilidades. Tampoco están de más las lluvias que limpien la violencia y las energías negativas que tienen tan eléctrica la atmósfera, en la que unos son estopa y otros una chispa a punto de saltar en llama. Es necesario despejar el presente y el futuro de negros nubarrones; avalar la creatividad que es el agua que fecunda la mirada como actitud y aventura.

Hagámoslo con verbos constructivos, adjetivos soñadores y sujetos con causa, compartiendo los dones del año que hoy nos trae la vieja estrella de los tres magos, y escribiendo cada uno lo mejor de sí mismo en las páginas de 2019.

*Guillermo Busutil es escritor y periodista

