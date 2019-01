A ver si han venido

Pues yo les he pedido humor, humor en grandes dosis, formando nubes para que al respirarlo su poder de relajante muscular nos distienda. No hay razón para tomarlo todo tan en serio, para tomarnos todos tan en serio, pues la vida no da para tanto, al final es una broma que nos gasta un gran bromista. Humor de veras, o sea, no el que se aplica a las cosas ya de por sí graciosas, que es como hacer aguas en el agua, sino al que se le echa a las cosas más serias para rebajar su adustez, desencasquillarlas, desatrancarlas, desatornillarlas, como si fuera 3-en-uno. Lubricante, eso es, humor lubricante, tantas veces unido al potencial lubricante del sujeto. Humor blanco, rosa, verde, marrón, negro, éste también, a condición de que se meta uno dentro de la broma y no la aplique sólo a los demás. Humor de risa o de sonrisa (mejor ésta). No he pedido más que eso, y un poco de revoltijo. Voy a ver.