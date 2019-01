Hay que tomarse a broma al PP

El PP no se limitó a sustentar con su poderosa estructura el ejercicio de libertad de expresión de un humorista, que deseaba o recomendaba la muerte de Pedro Sánchez a cargo de los magos de Oriente. El tuteo o retuiteo del chistoso magnicidio venía reforzado por los populares con la diana «Queridos Reyes Magos, nuestro presidente favorito es... Pedro Sánchez». En este punto, el fin de la legislatura por las bravas ya no surge de la propuesta de un niño, perfectamente identificado y adoctrinado. El tercer partido de la derecha española se sumaba entusiasta a la supresión violenta del inquilino de La Moncloa.

En la antigua prensa quedaba claro que si el mayor reproducía al menor, el poderoso se convertía en garante de la información difundida por el modesto. El enajenamiento colectivo de las redes sociales no transmuta esta ley esencial de la comunicación. El país no ha asistido al exabrupto perfectamente legal de otro mal humorista, sino a la circunstancia improbable en Occidente de que el partido más votado proponga con gracejo la liquidación del presidente del Gobierno que les arrebató el cargo. El chistoso inicial no tiene intención ni medios para afrontar la supresión que auspicia. El PP es otra cosa, salvo que a partir de ahora vaya a dedicarse exclusivamente a explotar su inesperada vis cómica.

Dani Mateo no se sonó con la bandera en el Parlamento, ni en un telediario al uso, sino en el escenario de un programa cómico. Y ya ha declarado ante el juez. Por no hablar de los chistes de Carrero. En Estados Unidos, humoristas como Groucho Marx o Madonna han promovido ante audiencias masivas el asesinato de presidentes como Nixon o Trump. De nuevo, estaban en su derecho. Sin embargo, si la petición de una ejecución sumaria hubiera surgido del órgano oficial demócrata, sobrarían los motivos para el escalofrío. Por suerte, al PP hay que tomárselo a broma.