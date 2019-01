Observa la magia de mi melena

"Soy de la provincia de Torre del Mar, apenas tengo contacto con las drogas y los estupefacientes. Mirad la magia de mi melena. Practico la inteligencia y en el futuro tendré un buen puesto de trabajo. Soy del año 76, elijo mujeres de 30 a 54 años de edad, solteras y sin novio. En invierno soy de raza blanca, observad la magia de mi melena, elijo mujeres de mi etnia (ni pijas, ni gente de dinero). Vale, ok, enorme. No me gustan las niñatas. Intento cuidar mi mente y mis dientes, todo va por etapas, no quiero atraer al sexo opuesto de mí. Observad la magia de mi melena, mirad qué destellos de modelo".

Si ustedes trufan estas palabras con varios silencios valorativos y miradas a lo Zoolander, tendrán ante sí un vídeo de cinco minutos, casero y promocional, del fenómeno viral que nos ha alegrado las navidades. Qué buen ratón colorao se ha perdido Jesús Quintero.

La hemeroteca da para mucho y ya han aparecido otros vídeos antiguos del autodenominado sex simbol de Torre del Mar en el que se considera, sin atisbo de complejo alguno, su mejor ídolo y fan, juerguista, culturista y sudamericano. También le gustan las veinteañeras pijas, y se confiesa nacido en el 84. Y no es que el hombre mienta o se contradiga, lo que pasa es que el protagonista se nos presenta tal y como él se ve en cada momento y, ahora, sólo con la magia de su melena, pretende hipnotizar a toda señora o señorita que se cruce en su camino y caigan rendidas a sus pies. Porque yo lo valgo, supongo que pensará. Él es rotundamente consecuente y se anuncia como lo que cree que es: el último unicornio, un envidiado ser mitológico y extinto al que no debes dejar pasar la oportunidad de conocer si quieres alcanzar la felicidad. Sube nena, que te llevo. Está convencido de que la magia de su melena expuesta al sol es un cebo más infalible que la orina de cabra montesa durante la berrea. Su melena es una escape room sexual sin billete de salida, una trampa amorosa y efectiva que, sin saber muy bien por qué, llama tu atención, luego te atrapa, te embelesa, te cautiva, te enloquece y, finalmente, para cuando quieres darte cuenta, estás con las bragas en la mano suplicando mambo como si no hubiera un mañana.

Este peligroso y voraz personaje, sibilino en formas y contenido, despierta la risa por su empecinada obsesión, su narcisismo desmedido y su ambición insaciable. Desata la carcajada por su absoluto desprecio al decoro y la integridad, pero deja un cierto regusto amargo y penoso porque, en el fondo, sabes que su motivación, lejos de pretender el entretenimiento ajeno, es tan visceral como patética e incorregible. Pero aunque les parezca mentira tiene su público y siempre hay alguien dispuesto a caer en su artimaña, porque, como dijo El Gallo, hay gente pa tó.

Su anuncio es tan real y directo que no deja lugar a dudas: sólo desea alcanzar su dudoso objetivo, no le importa nada más. Por eso, poco o nada le afecta a la hora de exhibirse y hacer el ridículo frente a una cámara, alterar datos, mudarse de localidad, variar de personalidad o de estatus social, maquillar su oratoria, el tono de voz, e incluso cambiar el tipo de público al que dirige su mensaje. Sólo quiere lo que quiere, y ha decidido que la magia de su imagen le asegura el éxito. Las clínicas turcas ya se rifan su cara para acompañar las fotos de sus anuncios. Antes y después. Sin y con pelo mágico. A dos velas y hartito.

Caigo en la cuenta de que, llegados a este punto, debo disculparme con el lector. He cometido un grave error al no introducir un dato determinante para la correcta comprensión del artículo. En los dos párrafos anteriores les hablaba de Pedro Sánchez. Uy, perdón.

Pasen, vean, y admiren la magia de su pelazo, pero no esperen nada más de él. Hasta el tipo de Torre del Mar tiene más cosas que ofrecer.