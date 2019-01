¿Sabes desconectar?

"Una mente en calma trae fuerza interior y confianza en uno mismo, por eso es muy importante para la buena salud" -Dalai Lama-. Aprender a desconectar, deshaciéndonos de las preocupaciones sería muy útil para todos. Necesitamos descansar física y mentalmente dejando en el suelo la mochila de la rutina y el estrés. Para conseguir esa desvinculación del trabajo, el estrés y las preocupaciones se necesita tiempo, interés y dedicación. ¿Te atreves a probar?

1. Desconectar no debe generar preocupación, culpabilidad o irresponsabilidad, todo lo contrario. Elaborar un horario donde el tiempo para uno mismo aparezca, puede hacer incluso mejorar el rendimiento. No hay excusas para no encontrar 20 minutos al día para uno mismo y pensar en uno mismo, sentirse uno mismo, ser uno mismo.

2. Estar pendiente constantemente del teléfono perjudica a nivel social, haciendo sentir mal a los que nos rodean, generando conflictos entre amigos y familiares. Hay que aprender a desprenderse del teléfono en momentos determinados y apagarlo. No al teléfono en las comidas, en los paseos, jugando con las mascotas, jugando con los más pequeños, en el cine, en el colegio, en los entrenamientos, en los bares con amigos€

3. Mantener cerca a personas que te hacen bien es muy importante. Cuidar de los tuyos, demostrarles afecto, preocuparse por ellos y mantener conversaciones importantes, sencillas, absurdas€ hacerles saber lo importante que son y dedicarles tiempo es una inversión de calidad.

4. Hacer deporte también favorece física y mentalmente. Se segregan endorfinas que producen sensaciones de placer, la ansiedad y el estrés disminuyen, mejora la forma física y con ella la autoestima. Puede ser que una rutina deportiva se contagie de rutinas de descanso y alimentación. ¡Es lo que tiene una conducta saludable!

5. Planear algún viaje siempre es ilusionante. Viajar supone vivir nuevas experiencias físicas y mentales saliendo de tu ambiente. Conocer culturas, personas, paisajes y costumbres diferentes genera nuevas sensaciones, aprendizajes, emociones, etc... Desconectar cambiando de ambiente.

6. Leer libros, ver películas, series o documentales hace que la mente se vaya a otros mundos olvidándose de todo. Sentimos y pensamos en relación a lo que estamos viendo o leyendo dejando completamente de lado problemas, preocupaciones, dudas o inquietudes.

7. ¡Cuidado con las redes sociales! Dedicarle un tiempo fijo favorecerá la organización y evitará adicciones y dependencia. Aprender a desconectar de ellas también es importante.

8. Encontrar un espacio de relax también es recomendable. Un paseo por la playa, un sillón donde leer, una cafetería donde tomar un té, una puesta de sol, un banco en un parque, un spa, un paseo por el campo, una ruta de senderismo, un circuito, una receta€ lo importante es reconocer el espacio y la actividad que provocarán bienestar y disfrutarlo.

9. Escuchar música es muy estimulante. La música nos genera emociones y muchos recuerdos. La música libera dopamina, genera movimiento e induce estados emocionales positivos.

10. Practicar el Mindfulness y la relajación. Sus efectos positivos son el bienestar psicológico y fisiológico, ayudando a alejar preocupaciones. Esto requiere entrenamiento para ganar más autoconciencia y autocontrol emocional, y supone una mejora de calidad de vida en el desarrollo personal.

¿Cómo desconectas? ¿Qué te hace sentir bien? Uno mismo también es muy urgente.