Hospital Materno en Málaga

La sanidad pública andaluza no es la mejor del mundo; ésta está sólo entre las mejores de Europa debido indudablemente a la cualificación de los médicos, enfermeras y demás profesionales que muestran un nivel propio de una economía desarrollada a pesar del desmantelamiento de la industria en Andalucía. ¿Qué nivel tendrían hoy si no se llevan la industria andaluza al exterior? El mundo entero acoge el capital humano de nuestros profesionales. Mi hija ha dado a luz a mi segundo nieto hace unos días en el hospital Materno en Málaga. La atención de médicos y sus auxiliares ha sido profesionalmente y humanamente extraordinaria durante los 4 días de convalecencia. Agradezco sinceramente esta atención como servicio que es un gran producto andaluz que atiende sin discriminar según ingresos, raza, ideología o religión. Confío en que el nuevo gobierno de la Junta de Andalucía no ataque nuestra sanidad, que es la más solidaria del planeta Tierra. Seguiré con Spiriman denunciando las agresiones subrepticias contra nuestra sanidad pública. Este hospital se ubica en el espacio de la huerta Godino donde yo hurtaba hortalizas en mi infancia. ¿Quién me diría en aquella época que mi nieto iba a nacer ahí 60 años más tarde a 200 metros de la vivienda de mis padres en c/Tacón? He sentido alegría inmensa cuando he llegado a ser padre y más todavía cuando he llegado a ser abuelo.

Bartolomé Florido

Torremolinos