Una financiación territorial desigual

Hace más de un año vivimos momentos convulsos en España similares a otros acaecidos en el pasado reciente, y en la misma región precisamente. Comprobábamos como determinados representantes legales españoles en Cataluña, vulneraban las mismas leyes que les permitían asumir competencias institucionales del Estado, en una región en la que fue apoyada masivamente la Constitución, provocando un enfrentamiento civil que no existía. Después de algo más de un año, el motín contra el Estado español renace atrapando al gobierno de la Nación con los presupuestos del 2019, cuando pensábamos que estos serían debatidos en unas Cortes renovadas, después de una moción de censura anunciada, por quien la presentaba, como un puente para nuevas elecciones, y justificando el apoyo de «partidos no constitucionalistas» como la necesidad de ir urgentemente a elecciones generales.

Diagnosticar lo que ha podido ocurrir para que se haya generado ese sentimiento separatista en una parte del pueblo español en Cataluña es una cuestión compleja. Sin duda, la inmensa descentralización realizada en las autonomías sin control alguno, ha ido generando en los que hoy tienen la capacidad de elegir y ser elegidos en las instituciones, un sentimiento antiespañol sustentando en «falsedades institucionales» dirigidas milimétricamente por los gobiernos regionales y las formaciones políticas con representación en instituciones constitucionales del Estado, en la búsqueda de destruir el Estado al que representan y les paga. Hace algunos años nos extrañaba la frase de «por imperativo legal» utilizada por algunos políticos en la toma de posesión de sus cargos a la hora de acatar y defender nuestra Constitución, y hoy nos damos cuenta como era un «caballo de Troya» que les permitía entrar en el Estado para posteriormente destruirlo. Hace unos días observamos como en la toma de posesión de los parlamentarios andaluces, algunos de ellos utilizaron de nuevo esta fórmula a la vez que criticaban de anticonstitucionales a otros que «juraban cumplirla por España». El mundo al revés.

España, curtida en cientos de guerras, rebeliones, batallas, levantamientos, golpes o motines internos, tiene una historia y una cultura propia sobre la que reflexionar para evitar repetir aquello que nos ha perjudicado. Pero en cambio parece que los españoles hemos entrado en una especie de estado catatónico, o en lo que Martin Seligman definió como la «indefensión aprendida», en la que creemos ser incapaces de cambiar situaciones adversas. No me cabe duda que esta situación de impotencia tiene su base en las mentiras o medias verdades que diariamente escuchamos a ciertos políticos que justifican, ya no solo el separatismo sino también cambios constitucionales que la sociedad española no ha pedido, seguramente por aquello de que «Cuanto más pesimista es una sociedad mayor apoyo electoral cuentan los dirigentes y las formaciones políticas de tipo autoritario y nacionalista». Una de las mentiras que parece haber calado en los españoles residentes en Cataluña es el de «España nos roba», cuando es Barcelona el municipio con mejor financiación por habitante del Estado español en la «participación en tributos del Estado», unos 616 euros per cápita frente a los 407 de la ciudad de Málaga. Los malagueños de la capital perdemos unos 120 millones de euros todos los años por esta injusta financiación, lo que supone aproximadamente el gasto anual en limpieza, recogida de basura, tratamiento de la misma y el gasto en bomberos de la ciudad de Málaga. Es más, la financiación media de los municipios catalanes es superior a la media nacional y por supuesto a la media andaluza. Si la comparativa fuera con municipios de los territorios forales, estas diferencias serían aún mayores. Por tanto comprobamos como los municipios de comunidades autónomas con partidos políticos que no aceptan nuestra Constitución, cuentan con una mejor financiación per cápita que el resto pero siguen manifestando que cuentan con una financiación injusta.

Pasando de la financiación municipal a la autonómica, observaríamos como el gasto per cápita autonómico en 2017 fue de 3.471 euros en Andalucía mientras que en Cataluña era de 4.089, en País Vasco de 5.105 y en Navarra de 6.309 euros. Si los andaluces tuviésemos la misma financiación per cápita que Cataluña, hubiéramos obtenido unos 5.200 millones más de financiación anualmente, sobre un 15% del presupuesto del gasto andaluz para 2018. Las diferencias con las forales es inmensa. El Tribunal de Cuentas acaba de comunicar al Congreso de Diputados que el Ministerio de Hacienda, desde el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas, gestiona con especial trato de favor a Cataluña, recibiendo no sólo más dinero del Fondo de Liquidez Autonómica, sino que buena parte se gasta en servicios no prioritarios, no aportando facturas e incumpliendo plazos de devolución de dinero al Estado.

En fin, estas cifras demuestran los grandes desequilibrios regionales que nuestra Constitución debe evitar, ordenando al Estado y a todos los poderes públicos buscar una distribución justa de la renta regional y personal en el marco de una política de estabilidad económica, efectuando una distribución equitativa del gasto público en la búsqueda de equiparar el nivel de vida de todos los españoles velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. En estos días viviremos 'mercadeos' en el trámite parlamentario de los Presupuestos de España para 2019, que avivará los apasionamientos enfrentados en distintos territorios españoles. Cuando pasen unos años comprenderemos, entre otras cosas, como no todo vale para llegar y mantenerse en el poder.