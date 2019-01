Tremendo alegato

Ante Nueva Economía Forum, el Presidente del Principado, Javier Fernández, ha abogado por un arancel sobre las importaciones de productos de países que no respetan el medio ambiente, pues en otro caso esa competencia desleal además de provocar aquí el cierre de empresas no beneficiaría al medio ambiente. Resalto la forma en que lo dice: «Esa sería la mejor forma para evitar que importemos CO2 y exportemos empleo, porque el sistema actual no cambiará la manera en que se producen esas manufacturas, sólo cambiará el lugar donde se producen». La medida evitaría la paradoja de que «tratemos de reducir las emisiones de lo que España o Europa producen mientras aumentamos las emisiones de lo que Europa consume». En vísperas de elecciones al Parlamento Europeo, ¿habrá algún candidato que haga suyo un alegato político tan demoledor, y arme su campaña con semejante poder de fuego?