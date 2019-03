Del plató al PP

Hombre, al fin un tertuliano que llega a algo. Al fin un periodista que progresa. Qué cosas. Pablo Montesinos encabezará la lista al Congreso por Málaga del Partido Popular. Cunden los fichajes, los hay por todas partes. Gentes que llegan, que van, que entran en las listas o salen de ellas. Cuneros por doquier, paracaidistas más que ventanas. No es el caso de Montesinos, bueno, no exactamente. Pasó su infancia en la provincia. Algo es algo. En cualquier caso. Aire fresco. Se agradece. Al PP le sobran los cargos. Mucho para repartir.

Pablo Casado lo ha impuesto. Él hace la lista. Está en su derecho como máximo mandatario. Y como ganador que fue frente a Soraya Sáenz de Santamaría. Elías Bendodo, que apostó muy fuerte por ésta, ha tenido poco que decir. Es curiosa la paradoja de Bendodo: siendo el hombre con más poder de Andalucía no ha tenido mucho poder para elegir al número uno de su partido, siendo presidente provincial. También en el PSOE ha impuesto Sánchez muchos nombres en las provincias del Sur. Tiempos de centralización política. Carolina España resulta damnificada. Tenía el aval de su trabajo y el consenso de la organización provincial pepera para ser uno. Montesinos es hombre popular y televisivo y cruza un camino que en otras épocas se transitó mucho, en otras no se recorrió y que de nuevo es practicable: el paso del periodismo a la política.

También Díaz Ayuso, entre otros ejemplos, es periodista que pasa a la política. Es la candidata del PP a la Comunidad de Madrid. Los sobresaltos en política antes eran de otra naturaleza. Ahora son de dos tipos: quién hace la propuesta más radical y cuál es el fichaje más sorprendente e inesperado. No será la única novedad, si bien es Ciudadanos el que está poniendo más en práctica la política de fichajes. Hoy en día te levantas, como ayer, y ves en la televisión a Pepu Hernández, glorioso exentrenador de baloncesto, explicando qué haría con el tráfico en el centro de Madrid. Joder. Los políticos de carrera, que no suelen tener carrera, esto es, los que se dedican de muy joven a medrar e ir de cargo en cargo pasilleando en sus organizaciones pueden pasar a ser especie protegida. Bueno, no creo. En fin, a Celia Villalobos también en parte la ficharon para encabezar la lista de Málaga, estando establecida en Madrid, por sus méritos televisivos. Política de plató. No es plató de gusto para muchos. Que se quedan de segundo plató. Atentos a sus pantallas.