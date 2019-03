La premier británica Theresa May ha sido categórica al expresar su repulsa a la actuación terrorista. Destacó que «no puede haber sitio en nuestras sociedades para la vil ideología que impulsa e incita al odio y al miedo». Impecable pero, ¿a qué atentado se refería, Holanda o su colonia Nueva Zelanda? Y puestos a ser exigentes, también cabría añadir una mención a la autoría. Las palabras de la primera ministra fueron pronunciadas el viernes para condenar la matanza supremacista de Christchurch, pero servirían sin alterar ni una letra para solidarizarse con las víctimas de la probable acción islamista de Utrecht. O para referirse a la carnicería que ahora mismo se está maquinando en algún sótano de Occidente.

La reacción unisex a los atentados apadrina un terrorismo anónimo, profiláctico si no corriera la sangre. La reacción citada de May sería intercambiable con los discursos de sus colegas europeos. Es curioso que se hable de 'guerra' en labios de Hollande, y a continuación se promueva una indiferencia exquisita desde el punto de vista diplomático, pero que no afronta el conflicto. En este festival de veladuras, un analista quisquilloso concluiría que la adscripción ultraderechista de los asesinos herederos de McVeigh y Breivik se espolvorea con mayor libertad y liberalidad que la raíz islamista en los atentados de respuesta.

Dado que los estadistas insisten en disimular la naturaleza de las matanzas por el procedimiento de hermanarlas, puede destacarse el punto en común de que las víctimas son idénticas en ambos terrorismos. A saber, los ciudadanos de a pie. Los autores de manifiestos insípidos se sienten seguros, cada nueva matanza refuerza la disparidad entre gobernantes y gobernados. Y si quiere un consuelo frágil, Nueva Zelanda es la geografía donde estaban comprando enormes fincas los magnates del planeta, para refugiarse ante el inminente colapso de Europa y Estados Unidos.