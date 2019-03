Vivir el ahora

Somos lo que pensamos a lo largo del día. Es imposible pensar una cosa y producir otra. Lo dicen los expertos: el carácter de cada uno, es la totalidad de sus pensamientos. O sea que pensamientos positivos traen como consecuencia una vida productiva, feliz y armoniosa. Los negativos, por otra parte, todo lo contrario. Y esto es lo que solemos hacer. Una parte considerable de nuestra vida, la malgastamos embebidos en cosas desagradables que han sucedido. Quizás, muchos de ustedes estén pensando que esto no es malo, siempre que se haga conscientemente para extraer conclusiones y lecciones aprendidas que puedan sernos de utilidad en el presente. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, regresar al pasado para revivir una y otra vez una situación desagradable, que es lo que solemos hacer, supone una pérdida de energía, y mucho, mucho sufrimiento y dolor ¿Y qué me dicen del tiempo que empleamos pensando en el futuro? La verdad es que nos complicamos mucho la vida. Solemos proyectar las cosas que vamos a hacer, con un constante miedo a fracasar, por algún motivo desconocido que no hayamos sido capaces de anticipar. Constantemente tememos al fracaso, a lo imprevisto, a que nos veamos envueltos en situaciones desagradables, que ya hemos vivido o por las que están pasando nuestros allegados. Por eso, no podemos caer en esa trampa que nos conduce a una evasión del momento presente. Y que es, en definitiva, lo único que realmente existe: el ahora. Tenemos que utilizar la mente para resolver problemas, idear soluciones, planificar, proyectar, pero nunca para regodearnos en situaciones negativas. Se trata de emplearla cuando sea necesario y el resto del tiempo evitar que ella nos utilice ¿Qué es difícil? Por supuesto que sí. Lograrlo, no es una tarea sencilla. Pero es muy importante que lo tomemos en serio y tratemos de vivir el presente. Y eso lo podemos conseguir utilizando esa herramienta tan poderosa, la meditación, que, por cierto, nada tiene que ver con ninguna religión; tampoco con el esoterismo. Es, sencillamente, una práctica que nos va a permitir alcanzar un estado libre de la tormenta de pensamientos que residen en la mente. Como dice el doctor Deepak Chopra: «la meditación es una forma de poner la mente en calma. Es una forma de entrar en la calma que ya existe en la mente, enterrada entre los cincuenta mil pensamientos que, en promedio, cada persona tiene cada día».