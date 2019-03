Aguas, futuro y paisajes

Entre el 14 y el 16 de marzo el Consejo de Europa ha celebrado en Sevilla la 22ª Reunión Internacional para los trabajos de la implementación de la Convención Europea del Paisaje. El 'Leitmotiv' ha sido el siguiente: 'Agua, paisaje y ciudadanía ante el Cambio Global'. Más de 400 expertos internacionales especializados en problemas medioambientales y en la protección del paisaje se congregaron en una Sevilla aún más radiante de lo habitual, ya instalada en las glorias de su primavera.

Ha sido de justicia el que la capital andaluza haya sido esta vez la sede de esta magna convocatoria. Nos lo recordó en el acto inaugural don Juan Espadas, el alcalde de la ciudad. En abril de 1992 se celebraron en Sevilla unas reuniones del Consejo de Europa. Las que entonces hicieron posible la firma de la Carta del Paisaje Mediterráneo. A la que seguimos llamando la Carta de Sevilla y cuyo 25 aniversario conmemoramos ahora. Iniciativa que permitió el que desde nuestras sufridas tierras andaluzas se asentaran las bases programátricas que permitirían que ese texto fuese tomado como el modelo que inspiró lo que posteriormente sería un importantísimo tratado europeo.

Saludó públicamente y con gratitud el alcalde sevillano al profesor Florencio Zoido, autoridad imprescindible en el ámbito de la protección paisajística y medioambiental y catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. Agradeciéndole calurosamente el primer edil hispalense su entusiasmo e implicación en la organización del congreso.

Por cierto, me emocioné al saludar a don Florencio, aquel maestro de maestros. No había coincidido con él desde la reunión del Consejo de Europa en Cork en junio del 2005, con motivo de la capitalidad cultural de Europa en la ciudad irlandesa. Recordamos ambos aquel encuentro. Mérito de la prodigiosa memoria de don Florencio.

También dio la bienvenida el alcalde a una importantísima persona del Consejo de Europa, allí presente: doña Maguelonne Déjeant-Pons, secretaria ejecutiva de la Convención Europea del Paisaje, tutelada por el Consejo de Europa y por doña Maguelonne y sus colegas. 'Alma mater' por lo tanto ésta del movimiento internacional de defensa de los patrimonios naturales y culturales de Europa. Además de ilustre jurista y autora de una obra imprescindible sobre los derechos humanos y el medio ambiente: «Droits de l'homme et l'environnment». Texto fundamental editado en francés e inglés por el Consejo de Europa.

También estuvo nuestra Málaga muy bien representada en esa reunión del Consejo de Europa. Sobre todo gracias a la erudita presencia del profesor Matías Mérida, titular de Análisis Geográfico Regional de la UMA y del prestigioso arquitecto y paisajista don Rafael Lobón. Fue un placer y un honor el poder coincidir con ambos. Por cierto, no sería correcto el no mencionar la perplejidad de no pocos de los expertos en protección del paisaje presentes en la reunión, cuando vieron en el 'atelier' las imágenes del muy controvertido e inquietante rascacielos proyectado para albergar un posible hotel en el puerto de Málaga.

Mientras tanto, el viernes 15 de marzo saltaba a las redes sociales la última columna en The Guardian del escritor y activista medioambiental británico George Monbiot. Denunciaba éste con pasión y valentía que los jóvenes que se están manifestando en las calles contra el cambio climático tienen razón. Nuestra codicia les está robando su futuro.