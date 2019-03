Menudo talegazo

Si te caes te levantas. Y si no puedes pide ayuda. No creas que es un compromiso para los demás. Aunque no lo sepan en ese momento, que quizá les haga cambiar el rictus de la cara, desacostumbrados a no ir más que a lo suyo y con cierta inmediatez creciente, cuando te ayuden sentirán que sus vidas adquieren mucho más sentido. A mí me ayudaron tras caerme esta semana al no saber mantener el centro de gravedad sobre la silla de ruedas, poniéndome en el lugar de quienes viven sobre ella en un pequeño circuito que te permite comprobar las dificultades que un resalte mal construido, la ausencia de una pequeña rampa o una mala solería urbana suponen para su vida cotidiana...

Caída viral

Al margen de que ese testarazo haya arrancado ya miles de risas en las redes sociales, lo feliz del asunto es que algunos se han dado cuenta de cómo viven quienes no son como ellos, pero sí comparten con ellos los mismos derechos. Escribir dentro del centrifugado del 22º Festival de Málaga también es perder un poco la verticalidad y no dejar de dar vueltas. Vienes, vas, del Cervantes al Albéniz y del Albéniz al Echegaray y del Echegaray al auditorio del Museo Picasso y de ahí al salón de actos del Museo Carmen Thyssen y al Centro Cultural Provincial y al Rectorado y... siempre pasando por la plaza de la Merced, el Espacio Solidario que este año incluye a centenares de malagueños y malagueñas que conviven en este cotidiano juego de la vida con alguna diversidad funcional. Tras ver mi tortazo en silla de ruedas, el actor Antonio de la Torre se dejó fotografiar mirando el temido circuito 'Ponte en su lugar' declinando cariñosamente el ofrecimiento de subirse en la silla e intentar superar semejante yincana...

Visibilidad y fotos

Ayer otro malagueño, Salva Reina, protagonista de la película de Fernando Colomo que compite en el Festival, se paseaba a mediodía por la plaza, con la sonrisa puesta, haciéndose fotos con algunas de las personas con discapacidad que siguen en la lucha de hacer visible el derecho a su diferencia. Una lucha cuyos progresivos logros –no hay que cansarse en repetir esto– nos está mejorando el mundo a todos, haciéndolo más accesible cuando también lo necesitamos; haciéndolo menos depredador y más humano. Lanzar a las redes sociales esas fotos con actores muy populares que bromean o se abrazan con personas con discapacidades intelectuales, sensoriales y físicas aprovechando el brillo de unos días de Festival, ayuda a esa normalización de visibilizarlas que siempre es poca. Y en algunas de esas fotos también han estado Imanol Arias, Ana Duato, María Galiana y todo el equipo de Cuéntame, Maribel Verdú, Sergi López o, por ejemplo, Leire, la cantante de La Oreja de Van Gogh que ha puesto voz al tema Confía en el viento que forma parte de la BSO de la película de animación Elcano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, que se estrenará esta tarde en el Albéniz, dentro del 22º Festival...

Elcano y las toallitas

Y puestos a confiar, parece que este fin de semana en Málaga soplará ese viento que llevó al portugués Magallanes y, definitivamente, al bilbaíno Juan Sebastián Elcano a «recorrer y descubrir toda la redondeza del mundo» –en sus propias palabras–, en aquella gesta alucinante, financiada por la Corona española, que partió con cinco barcos en 1519 y de la que sólo volvió la nao Victoria en 1522. También deberíamos confiar en el Seprona, en su trabajo para cuidar el medio ambiente, y en nuestros propios ojos. El «vertedero submarino incontrolado» que los agentes del Seprona aseguran que existe en el fondo submarino de Nerja no ha sido un descubrimiento para muchos. Aunque las imágenes del preocupante sedimento por acumulación de toallitas no biodegradables en el lecho marino, junto a esos emisarios que continúan expulsando aguas fecales sin depurar, parecen haber arañado algunas conciencias. Quienes paseamos temprano por la playa de la Misericordia en Málaga, tras una noche de resaca marina, estamos acostumbrados a los asquerosos pegotes de toallitas desparramados por el rebalaje. Es curioso que un productor malagueño, Kike Mesa, premiado con la Biznaga Málaga Cinema en el 22º Festival, haya presentado una miniserie documental que repasa décadas de series de televisión en España partiendo de aquella Nerja de Verano azul, con el título de Chanquete no ha muerto...

Amarillismo

Podemos seguir entretenidos en cosas insustanciales. En el infantilismo intolerable de Torra; en su vacile a la junta electoral a la hora de ejecutar la orden de quitar de las fachadas institucionales los lazos amarillos. También podemos seguir haciendo apuestas sobre cuántos militares o cuántas mujeres (como ha ocurrido en Málaga con Patricia Rueda) pone Vox al frente de las candidaturas electorales al Congreso. Pero de seguir sin atender en profundidad los problemas reales, el saneamiento integral, humana y medioambientalmente hablando, nos lo tendremos todos que hacer en el cerebro€ Porque hoy es sábado.