El juicio y la existencia

La sociedad, llevada por corrientes 'new age' o iglesia/as que no saben dar explicación a lo que no entienden y predican, no conoce en general el valor que tiene el juicio en nuestras vidas, incluso se dice que juzgar es malo, cuando al decir esto se da la paradoja de que ya emitimos un juicio.

Quisiera transmitiros lo que he aprendido, que me parece práctico y liberador si queremos crear realidad propia, sin dejarnos arrastrar por corrientes de opinión y sus juicios interesados. Juicios emitidos a menudo desde un foco inferior, sin la altura de miras necesaria.

Existen dos tipos distintos de juicio, uno el usado por la sociedad para defenderse de las conductas dolosas y que es aplicado a través de abogados y jueces, y otro el que me interesa, llamado juicio 'de existencia' que abre la puerta a nuestro universo particular a lo que se desea. Este juicio 'de existencia' a su vez depende de otro juicio, 'de valor', que decide a qué cuestiones les damos importancia y queremos en nuestro microcosmos.

A todo eso que valoramos le dedicamos tiempo, atención, en cambio a lo que no, se va agotando y desaparece poco a poco de nuestra realidad.

Diré que valorar negativamente, rumiar o maldecir, por ejemplo, es valoración al fin, y es preciso tenerlo en cuenta, para no «darle cancha».

El truco no es incorporar de 'fuera' lo que queremos para nosotros, sino desarrollarlo 'dentro' y emanar luego aquello que hemos valorado e impregna nuestro universo. Porque no es cuestión de 'tener' para 'ser', sino de 'ser' para 'tener'.

Gerardo Hernández Zorroza

Málaga

CHINGACHGOOK, POR EJEMPLO

Hoy, al oír una noticia en La Cope, me he quedado, como decían en mi pueblo: patidifuso. La portavoz de la asociación Libertad Animal Navarra dijo: «Nosotros abogamos por el feminismo antiespecista para meter también a todos los animales, a todas las hembras animales, que son maltratadas. Que son violadas en mataderos, en granjas lácteas€ Entonces creemos que tiene que ir de la mano el feminismo con el antiespecismo». En mi modesta opinión, todos los extremismos son ridículos. Son el claro ejemplo de que no tenemos un claro sentido de lo que es razonable. Y esto no hace otra cosa que desacreditar las reivindicaciones de otras organizaciones paralelas. Me gustaría mandar a esta asociación una sugerencia, a ver qué les parece: «En la película El último mohicano, después de que Daniel Day-Lewis mata a un ciervo, Chingachgook (su padre adoptivo), le dice al animal: «Admiramos tu valor, tu fortaleza, tu velocidad y te pedimos perdón por matarte, etc...». Yo creo que esto no sería tan descabellado hacerlo en el momento del sacrificio en los mataderos, o de la inseminación, o de cualquier manipulación con ellos. ¿Qué opinan? Yo creo que sería algo muy digno y bonito...

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga