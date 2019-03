Mafalda y el lobo

Que me perdonen los ganaderos y agricultores de España, gente a los que les tengo una especial simpatía por su sacrificado trabajo y su sencillez. Pero también al lobo le tengo en gran estima. Por eso me cuesta creer que un solo animal haya provocado tantas muertes hasta el momento. Dice el diario que ha vuelto a hacer de las suyas en tardienta. Y es que, en todos los ámbitos, cuando hay subvenciones de por medio, la picaresca crece que no veas. No hay que ser un iluminado para saberlo, solo con que se tenga un poco de oído y no haberse caído del la higuera ayer, es suficiente. Hay un refrán que dice: «El viejo desvergonzado, hace al niño mal hablado». Hay que decir que no hay razón que justifique ningún fraude. Pero en este caso, creo que la torta debería de ser doble para los gobernantes de este país que delinquen. Dado que su ejemplo hace que los gobernados sigan su estela. Según la prensa, ya son 81 los ganaderos que han recibido la subvención. Y el dinero destinado a este concepto sigue creciendo. Como dijo Mafalda: «Siempre es provechoso tener a alguien a mano para echarle la culpa».

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga