En campaña y se acabó

En campaña electoral uno puede escuchar cualquier cosa sin sorprenderse demasiado, no importa lo disparatada que sea, lo imposible que nos parezca o lo inalcanzable que resulte, si es periodo electoral: todo vale, no hay filtro ni límites. Ya estamos acostumbrados, al fin y al cabo, esto ha sido así desde siempre. Es producto de la euforia que genera la disputa por los puestos de poder, por los mandos del gobierno. Eso empuja incluso al más atolondrado y lo envalentona hasta hilar lo superficial, fútil y temerario para tejer su imprudente discurso y bandera de la que va dejando jirones de mitin en mitin hasta descoserla. Aunque no sea nuevo este fenómeno es verdad que ahora parece que tiene una fuerza más arrolladora, constante o más bien cansina. Es difícil escaparse estos días de alguna declaración insensata, acusación infundada, o de un argumento incoherente o directamente absurdo. A poco que pongas la tele, o enciendas la radio, abras un periódico, o te conectes a las redes, te encuentras con disparatadas intervenciones de algún candidato y si no, pues siempre hay alguien que o nos las cuenta o repite 'tal dijo cual y aquel esto otro' y por el tono ya sabemos lo que seguirá después: el aplauso o el bochorno. Y eso también ha cambiado un poco de un tiempo a esta parte, hemos pasado de un voto secreto a casi un voto fanático, la gente ya no sólo te dice a qué partido vota, sino que además te lo dice a cada rato, con cualquier excusa, en medio de la más anodina conversación lo mete como si fuera un tic o una cuña. La pregunta es cuándo dejaremos de estar en campaña, en qué momento pasaremos de lo abstracto a lo concreto si hasta cuando terminan las elecciones siguen los partidos hablando como si pensaran en las siguientes.