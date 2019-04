Perfilando el futuro

La Opinión de Málaga salió al encuentro de los lectores cuando el siglo XX exhalaba su último suspiro. Justo en ese momento en que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, que a los filósofos y los politólogos les ha servido siempre para definir las crisis. En medio de la mayor y más fulgurante revolución global de la Historia: la de las comunicaciones. En pleno proceso, pues, de transformación integral: de la economía, las finanzas, los modos de producción y los mecanismos laborales; de los usos y costumbres, de las relaciones sociales y de la propia sociedad; de Málaga, de Andalucía, de España, Europa y el Mundo. En medio de un cambio total.

La Opinión lleva por tanto la transformación permanente en su adn. Es un periódico que cuenta la realidad presente mirando siempre al futuro y no pendiente del retrovisor. Ni siquiera un aniversario tan importante como el que supone cumplir 20 años es excusa para recrearse en lo que fue, sino motivo para repensar el porvenir. Y es verdad que el porvenir resulta la mayor de las veces incierto, pero admitamos también que siempre es apasionante.

Prensa Ibérica, editora de La Opinión de Málaga, tuvo claro desde el inicio que el objetivo de una cabecera era informar de manera rigurosa e independiente a sus lectores. Que ese es el compromiso de lealtad con la sociedad que un medio de comunicación suscribe cuando comparece ante ella. Y que para ser fieles a ese compromiso es indispensable acometer los cambios que esa misma sociedad experimenta y, al mismo tiempo, demanda.

Hoy, los ciudadanos llevan a todas horas consigo un terminal –el teléfono móvil– que no sólo les sirve para comunicarse entre ellos, sino que es el vehículo a través del cual les llega una ingente cantidad de información y mediante el que, al mismo tiempo, pueden interactuar, seleccionando la información que de verdad quieren o demandando la que necesitan, escogiendo los servicios que precisan y viendo aquella publicidad que les interesa. Nuria Oliver, considerada una de las mayores expertas en inteligencia artificial del mundo, opina que el móvil ya se ha convertido en una extensión de nosotros mismos y que, por tanto, nuestra relación con ese dispositivo, querámoslo o no, se establece en el plano emocional: ya no es una mera herramienta, sino que forma parte de nuestras vidas.

Es, sin duda, una revolución. Que lo marca y lo cambia todo, incluido por supuesto el periodismo. En 1999, los lectores y los propios periodistas aún considerábamos que hacer un periódico entero y distinto cada 24 horas durante 362 días al año era una proeza. Hoy la información fluye a cada segundo, sin límite temporal alguno. En las redacciones ya no se habla del cierre de edición, ni mucho menos de la hora de cierre, sencillamente porque el cierre –el momento en que una información va a ser emitida– es continuo.

Atender esta demanda es un reto formidable. Para ello, Prensa Ibérica comenzó hace años un proceso de transformación de sus estructuras y de integración de sus Redacciones con el fin de responder al desafío que supone el cumplimiento de ese compromiso de rigor, independencia y cercanía en una sociedad interconectada. Un proceso que, por propia definición, no tiene final y que ha hecho que, en el caso de La Opinión de Málaga, su audiencia y su número de páginas vistas se hayan multiplicado exponencialmente, hasta superar de lejos los cinco millones de páginas de media mensual consumidas por 1.270.000 usuarios únicos durante el último ejercicio, lo que supone que La Opinión sea ya la tercera cabecera digital local de Andalucía.

Dos décadas después de poner su primer título en el mercado, La Opinión de Málaga es hoy un periódico que ha avanzado en paralelo a como la propia Málaga lo ha hecho, que se ha sabido mimetizar con la sociedad en la que ha arraigado, y con su impulso y que lo ha hecho sin perder de vista que es el hoy el que tenemos que contar, pero es el mañana el que tenemos que colaborar en perfilar. La Opinión está en todas las redes sociales, pero con vocación de ser la genuina red social de los malagueños, el lugar donde compartir sus alegrías y comunicar sus exigencias. La Opinión publica a diario decenas de galerías de fotos y vídeos que recogen la vida de Málaga y toman el pulso a la misma, pero aspira a ser a diario el auténtico álbum de fotos, la más genuina videoteca de los malagueños. La Opinión informa a todas horas de lo que ocurre en Málaga, para servicio de los malagueños y también para aquellos que desde fuera nos miran, pero su objetivo es que los propios malagueños la utilicen como vehículo de comunicación, hacia dentro y hacia fuera. Con otros medios y en otro momento, a eso nos comprometimos hace veinte años. Y veinte años después comparecemos para reafirmar los mismos votos.

*Juan R. Gil es Director General de Contenidos del Diario Información, La Opinión de Murcia y La Opinión de Málaga