Soñar, despertar...

Una irrefrenable necesidad de desbeber me invadió súbitamente. Con premura me situé en el borde de la cama, puse ambos pies en el suelo y me incorporé. Al hacerlo percibí una realidad desconocida hasta entonces. Sentía mi cuerpo caído cuarenta y cinco grados hacia mi izquierda. Una extraña sensación. Y digo extraña, porque aun sintiéndome caer pronunciadamente hacia mi zurda, me sentía en perfecto equilibrio sobre el plano del suelo. Sospecho que esa es la sensación que deben sentir los repartidores de butano cuando para equilibrar sus pasos se mueven con dos bombonas a la vez, una de cada lado. En mi caso era como si una bombona la llevara asida con mi brazo izquierdo estirado hacia el suelo y la otra, para compensar el peso y equilibrarme, la llevará apoyada sobre el hombro derecho, rodeada con mi brazo.

Cuando intenté verificar mis sensaciones con la mirada, un gélido escalofrío me heló hasta los tuétanos: sentía centímetro a centímetro mis brazos y la postura de cada uno, pero o mis brazos eran invisibles o no tenía brazos. Acollonado por la situación apresuré mis pasos hacia el servicio. Necesitaba urgentemente llegar al espejo. A mitad de camino, en el pasillo, me crucé con un señor que me saludó en francés:

–Feliz día, lo mejor está por llegar –me dijo sin apenas mirarme.

Aunque en aquel momento no lo identifiqué, su cara me sonó mucho, como si lo conociera de toda la vida. Tan así fue que incluso estuve a punto de tenderle la mano para saludarlo con toda normalidad, pero dos segundos de duda me lo impidieron.

Al llegar al cuarto de baño la luz estaba encendida. Menos mal, porque sin brazos visibles y con las dos pseudobombonas de butano que me lastraban sabe Dios lo que habría podido suceder. Literalmente, me lancé hacia el espejo y lo encaré para verme. Y con ello llegó mi segundo pasmo, este infinitamente más gélido que el anterior. Lo que veía en el espejo no era yo. Bueno, sí era yo, pero distinto: me había convertido en el símbolo matemático de porcentaje, o sea, tal que así lucía: %. Salté, giré, me agache..., cada vez procurando salirme del campo de reflexión del espejo y aquella realidad se mantenía. No había duda: yo era el símbolo de porcentaje.

–¿Y ahora qué, tú...?– pensé.

Ante tamaña realidad mis intenciones mingitorias se habían esfumado de golpe. Mi prioridad en aquel momento se reducía a esconderme y desaparecer, especialmente de aquella realidad que me mostraba el espejo. Apresurada y enérgicamente dirigí mis pasos de vuelta hacia el dormitorio. A mitad del pasillo volví a tropezarme con el mismo individuo.

–Querida imaginación, lo que amo sobre todo en ti es que no perdonas –bisbiseó en francés al cruzarse conmigo.

Aquella pista fue suficiente y no pude sustraerme a la emoción. ¡Joder, era Breton, el padre del surrealismo en persona! Pese a todo, quise verificarlo.

–Usted es Monsieur André Breton, ¿verdad?–le pregunté.

–Mais oui jeune homme, ¿quién, si no, podría estar hablando con un signo de porcentaje a estas horas de la madrugada en la penumbrosa soledad de un pasillo€? –respondió sin alterar su paso pausado y constante. Y añadió:

–Vigile su nueva realidad. El signo de porcentaje es la debilidad de los ovantes que se autoproclaman la encarnación de la salvación patria.

Con esa afirmación llegué a la cama. Durante toda la noche no me sentí las piernas, cosa lógica, porque los símbolos de porcentaje no tienen piernas, pero mi noche fue un infierno. Toda la peña empeñada en gobernar me manoseaba babeante mientras cada uno expresaba porcentualmente los diputados, senadores, concejales... que le sacará de ventaja a todos sus ilusos oponentes, "esos ilusoriamente simples que osan medirse a mi omnímodo poder". Tal cual es el mantra.

Amanecí temprano y cansado, con los manguitos rotadores de ambos hombros gemebundos. En el espejo ya me reflejaba yo. Todo había sido un mal sueño, pero aleccionador, muy aleccionador. Tras aquella ensoñación siento especial repelús cuando leo/escucho a nuestra tribu política nacional, autonómica y municipal haciendo buhonerías malabares con el símbolo de porcentaje. ¿Qué les habrá hecho este angelito inocente para que lo hayan convertido en el florete político de la media verdad intencionada con el que arrean mandobles amasados con mentiras completas?

"¿La gente está loca? No, la gente está manipulada". Siempre enorme José Luis Sanpedro.