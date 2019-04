'El cochazo subvencionado', por Víctor Mengual Arrufat

Hasta hace dos años el Gobierno subvencionaba la compra de coches de combustión. Pero a los que nos faltaban seis pesetas para un duro no pudimos aprovecharnos a pesar de que también pagábamos, con nuestros impuestos, la subvención a aquellos que se si podían comprarse un coche nuevo y reluciente.

Aquel tren pasó para mí y para una multitud de gente como yo, y que a pesar de necesitar un coche nuevo y poder evitar las averías continuas y los problemas para pasar las ITVs, no nos lo pudimos comprar. "¿Qué vamos a hacer?...aguantaremos así", nos auto-convencimos. Ahora la moda está en los coches totalmente eléctricos y los ayuntamientos nos amenazan con no dejarnos pasar a las ciudades si no tenemos un coche "no contaminante". Me amenazan como si fuera culpa mía el no poder comprarme un coche nuevo.

Bueno pues el Gobierno ha decidido que a partir de hoy se subvencionan los coches eléctricos. Y para más inri, resulta que los coches eléctricos son carísimos a los que nada más tienen acceso la gente pudiente y, el colmo del colmo, es que encima, les subvencionan la compra del coche y la instalación en sus garajes de electricidad barata. No lo entiendo. Qué fácil es ser así ecologista. ¿Qué más quieres Baldomero, guapo, subvencionado y con dinero?

De nuevo, ahora, también tendremos que auto-convencernos y aguantar así, a pesar de colaborar con nuestros impuestos a las subvenciones ajenas, es decir, a pesar de ser siempre el burrito que lleva la carga en su lomo y nunca recibe nada que no sean dolorosos palos. Y el problema es que ya no nos cabe más carga.

Nuestros políticos ¿Cómo se atreven a utilizar la palabra solidaridad?. ¡Puro cinismo!.¿Es que estos politiquillos piensan que a mí me gusta tener mi coche abonado al taller y con la cartera en la mano?

Buenos días les deseo a pesar de todo.