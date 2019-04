'Rajoy sonríe por fin' por Julio Lozano Ramos

Curioso aspirante a presidente es el que no sabe ni la geografía del país que pretende gobernar. Que sitúa Talavera en Extremadura, dice que Ceuta es la única ciudad española en África y afirma ir a Guipúzcoa cuando va a Getxo. Con razón hay quien, más que algún título universitario, se conformaría con que Casado le enseñara el de graduado escolar. En lo político, este imprudente indocumentado se mete sin venir a cuento a pontificar sobre un tema tan importante –del que ni Jesús ni Aznar dijeron nada–, como el aborto, y lo hace contra el parecer del ochenta por ciento de los españoles. Más aún, escoge como segundo en Madrid a un político tan fracasado y vividor de su padre como Suárez Illana, fanático del mismo tema, al que no se le ocurre después nada mejor que difundir mentiras y barbaridades sobre el tema inauditas desde los neandertales. ¿A qué seguir? Rajoy sonríe por fin: «Detrás de mí vendrá quien bueno me hará». «Casi me hace añorar al PP anterior» suspira Girauta desde Cs. «Virgencita, –rezan los populares– que se quede como estaba».





'Prevención de lesiones en niños', por Juan Manuel López Ruiz

En los últimos años, ha habido un aumento en la actividad deportiva a nivel de competición en niños y adolescentes. Esto ha traído aparejado un incremento de lesiones agudas a nivel osteomuscular: roturas de ligamentos cruzados, meniscos, esguinces de tobillos, etc. Existen y está demostrado que programas encaminados a la prevención de estas lesiones: PEP Program, Fifa 11+, Skadefri, pueden llegar a reducir el número de lesiones hasta en un 50% de casos, cifra nada despreciable sobre todo teniendo en cuenta el coste anímico, y la merma física que supone la lesión en los niños. Estos programas incluyen ejercicios específicos para partes del cuerpo: tobillo, rodilla, hombros, teniendo además el beneficio de hacer jugadores más fuertes, y formar parte de un entrenamiento completo. Pero para implantar estos programas, es fundamental que las federaciones deportivas estén concienciadas de la importancia de proteger a estos niños deportistas, a través de programas específicos de prevención, prestar atención no solo a la parte técnica sino también la protección física de los niños. Sería fundamental igualmente realizar charlas a través de médicos, fisioterapeutas especializados dirigidas a los entrenadores para que conozcan e incluyan estos ejercicios en sus entrenos cotidianos, pues son ellos el eslabón más importante, los que están día a día entrenando, y deben aplicar correctamente los programas y no abandonarlos. Estos programas «no requieren grandes recursos materiales, humanos, ni temporales y los beneficios serían inmensos». Por ello, hago un llamamiento a las federaciones deportivas para que tengan en consideración la implantación de estos programas en todas las categorías de sus clubes. ¡Se pueden prevenir el 50% de lesiones deportivas!