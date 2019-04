En Huelin vivía la constructora de flautas. El niño fue hasta allí y buscó su casa. Vivía en un pasillo de bóveda sin ventanas, alumbrado por lámparas de aceite que colgaban de las paredes. A todo lo largo del pasillo había una gran mesa de trabajo y en la mesa un sinfín de utensilios de hierro, madera y latón. El pasillo tenía dos puertas bajas y terminaba en una sala octogonal, más bien pequeña, que recibía la luz por una claraboya verde que había en el techo. La constructora miró al niño de arriba abajo con unos ojos muy serios y dijo:

–¿Tú? Tú tienes ojos amarillos como los alcaravanes; te llamaré Alfanhuí, porque este es el nombre con que los alcaravanes se gritan los unos a los otros. ¿Sabes de colores?

–Sí.

–¿Qué sabes?

El niño contó lo que había hecho con la gama infinita de grises de las nubes de tormenta, pero nada dijo de su otro descubrimiento, puesto que él era el primero que había surfeado sobre relámpagos y aún tenía que dominar la técnica.

–Me parece bien –le dijo la mujer.

La constructora abrió una de las puertas. Apareció una habitación pequeña con una ventanita al fondo, de cristales de colores, desigualmente cortados y soldados con estaño. Las paredes estaban chapadas hasta media altura de madera de nogal oscurecida. La cama, alta y estrecha, tenía cuatro bolas doradas en las esquinas.

–Aquí dormirás —le dijo a Alfanhuí.

En la casa vivía también un robot, oscuramente vestido, que no tenía nombre y sonreía de vez en cuando. La casa tenía también un jardincito delante de la fachada y en un costado. Daba a la calle por una valla de madera, baja y pintada de verde.

La constructora de flautas contaba historias por la noche. Cuando empezaba a contarlas, el robot encendía la chimenea. El robot sabía todas las historias y avivaba el fuego cuando la historia crecía. Cuando se hacía monótona, lo dejaba languidecer; en los momentos de emoción, volvía a echar leña en el fuego, hasta que la historia terminaba y lo dejaba apagarse. Una noche se acabó la leña antes que la historia, y la constructora no pudo continuar.

–Perdóname, Alfanhuí –le dijo.

Nunca contaba historias sino en el fuego y apenas hablaba de día.

Debajo de la casa había una bodega húmeda y cuadrada. De sus cuatro paredes colgaban flautas por terminar, como notas musicales que esperan ser liberadas y recorrer el mundo. Una noche entró un gato blanco en la casa y se coló en la bodega. Empezó a dar vueltas por la oscuridad y no encontraba la salida. Se puso a gatear por la pared y tropezó con la primera casi flauta. Lanzó un maullido y un resoplido que se transformaron en música; despertó a la constructora y a Alfanhuí. Ambos bajaron a la bodega con un farol y encontraron al gato, que tenía en la boca una flauta travesera a la que solo le faltaba incorporarle un par de elementos para ponerla a la venta. El gato se lanzaba a grandes saltos contra las paredes y hacía chispas amarillas al rozar sus uñas con las piedras, mientras no paraba de tocar con la travesera una melodía tan extraña como sugerente. La constructora hizo señas al robot para que cogiera al gato, y aunque este se zafó varias veces, no pudo escapar de la precisión mecánica del acecho del robot, que lo abrazó con ternura y lo llevó a la cocina para que bebiera un tazón de agua de luna llena. Todos se volvieron a la cama, y el robot se llevó a la suya al gato: estuvieron ensayando notas en silencio toda la noche. A la mañana siguiente la constructora y Alfanhuí pudieron comprobar que el gato y el robot se habían ido para siempre. Encima de la cama habían dejado una nota:

«Hemos decidido hacer un dúo de flauta y guitarra, con el que recorreremos los chiringuitos de la Costa del Sol durante la primavera y el verano. En los meses más fríos, hibernaremos en una casita cerca del río Verde. Si nos queréis visitar, estaremos encantados».

Alfanhuí y la constructora se alegraron por ellos: habían encontrado su camino. Y fue entonces cuando Alfanhuí se dio cuenta de que él tenía aún que buscar el suyo.