'Rumbo al cambio' para descubrir tu objetivo profesional y de vida

La vida puede cambiar en un segundo, yo puedo decir que es verdad. Un mañana fui a trabajar, como había hecho durante un año y medio. Todo transcurría con normalidad hasta que mis jefes me llamaron y me dijeron que aunque estaban satisfechos con mi labor, habían decidido no renovarme el contrato. En ese momento, mis planes se desvanecieron como también desaparecería la que había sido mi rutina hasta entonces. No quedaba otra que hacer borrón y cuenta nueva.

De esto hace cuatro meses, cuando iniciaba una etapa en la que he adquirido nuevos conocimientos y no he tenido tiempo de aburrirme. Justo un día después de decir adiós a mi trabajo, descubrí el proyecto 'Rumbo al Cambio' que desarrollan la Asociación Arrabal y Fundación Incyde con el apoyo del Fondo Social Europeo cuyo objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes animándoles a emprender, mostrándoles alternativas al trabajo por cuenta ajena. El grupo estaba formado por 13 jóvenes sin empleo con muchas ganas de dar lo mejor de nosotros mismos para descubrir nuevos horizontes profesionales.

Las primeras sesiones del proyecto fueron encaminadas al autoconocimiento, descubrir nuestro potencial y cualidades de las que no somos conscientes. En las cuatros semanas de 'Rumbo al cambio' aprendimos las competencias emprendedoras, aquellas aptitudes que todo emprendedor debe poseer como son persistencia, detección de oportunidades, planificación o búsqueda de contactos. Aunque la idea de montar una empresa era un objetivo a largo plazo, entendimos que estas habilidades son aplicables a toda persona que quiera provocar un cambio en su vida, para afrontar con seguridad cualquier reto. ¿Y cómo aprendimos estas competencias? A través de dinámicas de grupo. Sin duda, fue lo mejor de esta experiencia porque jugamos y nos reímos muchísimo. Una de ellas consistió en convertirnos en un grupo de catering y preparar postres para diez personas, con solo seis piezas de fruta y diez minutos de margen. En este caso, la competencia era el trabajo en equipo con respeto y organización, analizando los roles que adoptamos cuando una tarea conlleva implicar a varias personas. Estas acciones se combinaban con un panel de expertos en creatividad (Ángel Matas) y comunicación (José Ramos), que nos ayudaron a cambiar el enfoque a nuestra situación; la elaboración de un plan de negocio y las prácticas en empresas de acuerdo a nuestros intereses.

'Rumbo al Cambio' es una experiencia que genera ilusión y supone un cambio de comportamiento que no hubiera sido igual sin mis compañeros, aprendiendo los unos de los otros y creando vínculos que se mantienen en el tiempo. En este largo camino del desarrollo personal y profesional hacen falta muchos acompañantes, personas referentes que velan por el buen rollo y facilitan que cada dinámica suponga un paso más allá en nuestro crecimiento, y éste es el caso de Álvaro y Estefanía, parte del equipo de Arrabal-AID. En definitiva, si has llegado al final de este artículo y quieres dar un giro a tu vida, ten claro que 'Rumbo al Cambio' es una manera de crecer, inspirarte y mirarte con otra perspectiva. En la vida como en la búsqueda de empleo, siempre hay distintas formas de hacer las cosas. En nuestras manos está elegir aquello que nos acerque a nuestro objetivo profesional y de vida.