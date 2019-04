'Recién casados con problemas', por F. Gomis Mas

Es clásico que a los recién casados no les salgan las cuentas, incluso a los políticos. Ejemplo de libro es el de Iglesias. Su devoradora mujer le exigió de inmediato –«por los hijos»– un chalet decente, aunque tuviera que perder su crédito por el pisito de Vallecas e hipotecarse con los nacionalistas catalanes. Después le obligó a reconocer que su primera prioridad eran ya sus mellizos, tan prematuros en más de un sentido, y a desaparecer públicamente largas y críticas temporadas. Más aún, como dos varones hoy no son nada, tuvo que empreñarla de inmediato para buscar una hembra. El colmo fue ya el poner en femenino su partido, hoy «Unidas Podemos», y callar cuando ella anunció que pronto él dejaría su cargo a una (su) mujer, para concentrarse sin duda en su nuevo destino de «amo de casa». Casado sin cambios tormentosos en casa, el problema de Casado ha sido que, por una pelea entre dos mandonas, se ha visto de sopetón casado con todo el PP, teniendo que prescindir de aquella gran mayoría de sus dirigentes que estaban antes casados con ellas y sus corrupciones. Así se ha visto obligado el pobre a contratar a contra reloj a segundones alejados del antiguo núcleo, no pocas veces por ser aun más corruptos, inútiles o extremistas que ellos. Con ese equipo, parece una broma mal gusto su chulada: «Estoy absolutamente seguro de que voy a gobernar». ¡Como no sea, quizá, su casa!

'La vía muerta de la medicina', por Gerardo Hernandez Zorroza

Se impone afrontar una transformación profunda de la asistencia sanitaria, para que sea sostenible, útil.

Y transformar no significa romper con todo, sino cambiar la forma. Analizar lo que sirve y funciona y descartar lo que no, lo que la experiencia acumulada demuestra que entorpece. La súper-especialización de la Medicina nos ha llevado a que cada vez existan más especialistas en la uña del tercer dedo del pie izquierdo; pero no les pidan que tengan visión integral del organismo. Y ya no hablo de cuestiones sutiles, emocionales y tal. Aquellos que nos gobiernan ignoran sistemáticamente este extremo, y centran sus esfuerzos en lo que pueden –o eso creen– «controlar». Así la 'información' de la que se dispone es inmensa, brutal; ahora bien, sirve como conocer los constituyentes químicos del cerebro sin atender a su compleja fisiología, y ya no digo a su actividad funcional. Hemos perdido poco a poco dentro del sistema sanitario esa función integradora que en los hospitales realizaba la Medicina Interna, prácticamente arrinconada en muchos sitios al área de Paliativos. En la Asistencia Primaria, a los médicos de Familia se les ha arrinconado de otra manera, aislándoles y sobrecargándoles de labores burocráticas que dispersan su función cognitiva e integradora. Los recursos económicos, por otra parte, han mermado los 'recursos' humanos, pero no la compra de nuevas máquinas o servicios mecanizados; aportados estos –se propone– por empresas subcontratadas. Desde esta concepción mecanicista de la enfermedad, que parece nos cae del cielo sin mirar en ella nuestra responsabilidad individual y social, se pretende tratar a las piezas del puzle sin incluir la visión de conjunto. El carro va –y no lo vemos– delante de los 'bueyes'. Mal asunto.