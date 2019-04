'El Gran Cambio del Sr. Al-Thani', por Manuel Pérez Agudo

Aun estamos esperando el «gran cambio» o la «gran novedad» que anunció esa gran desgracia que es para el Málaga Club de Futbol el Sr. Al-Thani. Yo no espero que usted invierta ni un euro en el club, al contrario, usted retira unas cantidades importantes en concepto de sueldo que cobran sus hijos por no hacer nada; si fuese honesto, que no es el caso, no ponga pero tampoco utilice al Málaga para que su familia se gane la vida. Hemos tenido la 'mala suerte' de que nos ha tocado el 'jeque tieso', si a esto le añade que no hay un solo punto en el que usted y los suyos seamos coincidente, a saber, usted no es el de aquí, es decir, es muy difícil que pueda sentir algo por nuestra ciudad. No le corre por las venas Sr. Al-Thani, su cultura no tiene nada que ver con la nuestra, tenemos un concepto distinto de las cosas, no hay ningún argumento para entenderse. Espero, sin ninguna convicción, que usted decida la venta del club, por favor no a Blue Bay, que sería peor el remedio que la enfermedad, los ciclos pasan y el suyo ha pasado. Naturalmente agradecido por lo bueno que hizo por el club, esto es una realidad incuestionable, ahora el momento es otro y la retirada es lo inteligente y aconsejable.