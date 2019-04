'Sobre la Virgen', por Federico Barbero

Estamos viendo en estos días de Semana Santa cómo la Virgen acompaña a su hijo en el sufrimiento de la Pasión –las madres nunca abandonan–. Para los creyentes de otras religiones cristianas no significa mucho la Señora pero para los católicos sí. Hablando con el hijo de un pastor evangélico que vio un cuadro de la Virgen en mi negocio, extrañado dijo: –Eso es solo un papel. Yo le contesté: –También lo es, la foto que llevo de mi madre en la cartera y cuando la miro, parece que la estoy viendo y me acuerdo del gran sacrificio que le costó criar a sus cinco hijos estando viuda, ahora estará gozando en la otra vida. Le gustó tanto la respuesta que gané su amistad para siempre. Recuerdo también aquellos chirigoteros y otros que no lo son tanto, cuando se mofan de las imágenes hiriendo el sentimiento ajeno sin ganar nada a cambio. Deberían pensar en los dos hombres que fueron crucificados con Jesucristo, mientras uno se burla gratuitamente y moría. Dimas, el otro, reconoció sus fechorías y, arrepentido, también murió pero ganó la Vida Eterna. Con una y otra actitud, se puede perder o... ganar mucho.





'La Catedral de Notre Dame', por Venancio Rodríguez Sanz

Quiero mostrar mi firme apoyo al pueblo francés. La noticia del incendio de la catedral de Notre Dame me llena de consternación y abatimiento. Y como decía Pedro Sánchez: «Es una triste noticia para nuestra historia y nuestro patrimonio cultural universa». Aunque va a llevar mucho tiempo curar esta herida, me gustaría mandarles mi decidida y emocionada felicitación al pueblo francés por la reacción unánime que está teniendo al mostrar su apoyo en forma de donativos para su pronta restauración. Aunque se cree que el origen del incendio fue debido a las obras de restauración, pienso que lo prudente sería no adelantar ninguna hipótesis, pero tampoco descartar ninguna posibilidad. Y, por lo tanto, no estaría de más que tomáramos las medidas que sean necesarias de protección de los edificios y monumentos de sus mismas, o parecidas características, en estas fiestas de Semana Santa.