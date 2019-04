Facebook insiste en frenar las mentiras

El algoritmo de Facebook se somete a un nuevo ajuste para reorganizar las publicaciones del muro. Pero que no cunda el pánico. Mark Zuckerberg pretende nutrir de 'integridad' la plataforma y para eso ha ideado un método con el que decirle a la máquina qué noticias son falsas y cuáles no lo son. En principio, la ardua tarea de enseñar a Facebook a discernir entre el bien y el mal no ha tenido nada que ver con la caída que han sufrido todas las redes de Zuckerberg este domingo durante más de tres horas. Aunque es difícil saberlo porque la compañía sólo ha respondido con un escueto «lamentamos cualquier inconveniente» a la que ha sido la cuarta caída en menos de un año y la segunda en un mes. ¿Qué trama Facebook para que se desplome con tanta facilidad últimamente? Esta es la pregunta del millón, pero Facebook no responde. Unos días antes del desplome del domingo, la compañía anunció cambios en su algoritmo para combatir las noticias falsas. El último ajuste se centró en mostrar menos contenido de medios y más fotos de amigos y familiares. No funcionó. La nueva receta de Facebook contra las 'fake news', bautizada como el sistema 'Click Gap', analiza el tráfico de usuarios de blogs y páginas web para definir si son espacios lícitos o no. Los dominios con más enlaces entrantes y salientes (más tráfico) son los que el algoritmo tiene orden de posicionar mejor en el muro de Facebook. Entiende que ese ir y venir de personas es síntoma del éxito del contenido. Es la misma lógica que aplica el buscador de Google para mostrar unas noticias u otras en primera posición. Pero Facebook aplica excepciones. Si una página tiene un número excesivo de entradas a través de Facebook –en comparación con otras fuentes de tráfico como Twitter o Google– penaliza esa publicación porque entiende que son noticias que buscan el clic fácil o llevan a cabo otro tipo de técnicas, como la utilización de perfiles falsos para generar tráfico ficticio. «Si un dominio está teniendo éxito en Facebook pero no reflejan esa misma autoridad fuera de él, es síntoma de que está produciendo contenido de baja calidad», razona Guy Rosen, vicepresidente de integridad de Facebook. El cambio de algoritmo no viene solo. Facebook empieza a desarrollar un cambio en el carrusel de navegación para que las publicaciones no se vean en vertical, sino en horizontal. Este cambio se basa en el éxito de las Stories de Instagram, que se pasan como las páginas de un libro. Desde Facebook aseguran que se encuentra en una fase muy inicial, pero deja entrever los planes de la compañía: unificar todas sus redes. La unión de Facebook, Whatsapp e Instagram en un mismo protocolo es, según los expertos, la causa de las últimas caídas que han registrado las plataformas a nivel mundial. Esta función, muy criticada por la Unión Europea, busca que los usuarios de las tres redes se comuniquen entre sí sin cambiar de app y lograr, por ejemplo, enviar un Whatsapp a un contacto de Instagram sin tener su número.