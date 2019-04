Majaderías electorales

Las derechas trabajan a favor de Sánchez. El ejemplo de Andalucía del que se llenan la boca las derechas se vuelve contra ellos. Gobernar con los ultramontanos a caballo es difícil de digerir. Y Sánchez a lo suyo, sin inmutarse. Como hizo la candidata sevillana socialista María Jesús Montero ante los desaforados ataques de la perla de la extrema derecha del PP, Cayetana Álvarez de Toledo. Y Casado recita: «¡Independentista, golpista, terrorista, manos manchadas de sangre, comunista, chavista, procatrista!» Les falta decir, ahora que estamos en Semana Santa, que Sánchez atravesó el costado de Cristo. Casado en estado puro: los socialistas (González, Zapatero, Sánchez) han achicharrado a España; si los dejamos hasta el incendio de Notre Dame será un juego de niños; España se quema. Y la culpa, los socialistas. Majaderías, ¡qué le vamos a hacer!

Casado irá a más. Ya tiene en su coleto echar mano a Atila. Ya saben aquello que por donde pasaba no crecía la hierba. No es menos Ciudadanos en este debate para ver quien la tiene más larga: «Echarlo es una emergencia nacional», dice Rivera de Sánchez. Rivera no dice tres palabras seguidas sin que salga Sánchez; es una obsesión casi enfermiza. ¡Qué tiempos aquellos en los que el CIS situó a Cs por delante del PP! Y, ahora, con Vox pisándole los talones a los dos partidos de la derecha. Y el PSOE, al menos en las encuestas, creciendo. La campaña socialista sigue con perfil bajo, sin buscar la confrontación. Puede que en esta última semana el PSOE cambie. El recuerdo de la campaña andaluza que fue plana es un recuerdo que remueve las conciencias y genera dudas entre los socialistas.

Cuando estamos a mitad de campaña, pocas cosas varían. No estoy seguro de que el PSOE vaya a alcanzar los 130-137 diputados que le da el promedio de las encuestas. El avance, pese a ser espectacular, quedará lejos de la mayoría absoluta de 175. Tampoco la suma de las derechas da para alcanzar esta mayoría. Pueden rondar los 160. Lo malo, para ellos, es que no tienen por dónde sumar más, mientras que el PSOE sí puede hacerlo. Expulsar a Sánchez para evitar la ruina de España no les funciona. Y el socorrido ejemplo de buscar una salida a la andaluza parece que tampoco. Las derechas después de la foto de Colón, donde entronizaron a Vox y a su líder Abascal, han sido incapaces de salir del bucle de que Pedro Sánchez se ha vendido al independentismo, cosa incierta. Ahora, añaden que concederá indultos a los acusados del proces. Majadería electoral. Cayetana, la majara mayor del Reino.

Las derechas, además, andan a la gresca. Las tres quieren mandar y las tres buscan que las otras dos hinquen la rodilla y se sometan al dictado del ganador entre ellas. Quieren disputar el dominio del PP que cada día tiene que luchar a brazo partido para defenderse de los mordiscos de Vox. Si nos atenemos a los estudios medios de las encuestas, el PP estará alrededor de los 70 (antes, 137), Ciudadanos sube a 56, no lo que esperaban, y Vox se sentará en el Congreso con 23 diputados. Ni ellos mismos se lo esperaban. Este panorama es un drama para el PP y para el propio Casado. En la misma noche del 28A podemos asistir a la caída de Casado y al desmoronamiento del PP con sorayos al acecho. El que más se juega es Casado y el que lo tiene peor por el elevado número de diputados que puede perder, alrededor de 50. A lo largo de la campaña pese a la dureza extrema empleada en el lenguaje no ha conseguido consolidar su liderazgo y puede ser devorado por Vox. Pero que la izquierda no se haga ilusiones. También a Moreno Bonilla se le daba por muerto y hoy es presidente de la Junta de Andalucía.

La campaña en Málaga es de perfil bajo quizás por estar en Semana Santa y nadie ha querido salirse del incienso. A Ignacio López, candidato del PSOE, le viene bien una campaña plana. Tampoco él es de muchas estridencias. Se mueve bien en las ideas, en los proyectos y promesas sociales que lleguen al ciudadano. En eso me recuerda a su padre, Hilario López Luna, que fuera delegado del Gobierno, con el que coincidí en Madrid estudiando Ciencias Políticas en los años duros, tremendamente duros, del franquismo. Si el hijo tiene la pose y la preocupación social de su padre, tenemos un gran político por delante. Como lo puede ser Pablo Montesinos, independiente por el PP; Montesinos no es dado a levantar la voz y sabe moverse en el debate con solvencia. Pero una parte de los malagueños, y yo en particular, no hemos sido capaces de asimilar que Celia Villalobos esté fuera de juego. No es lo mismo. No hay chicha ni limoná. Montesinos es bueno, pero la Celia es la Celia. Todo lo demás sobra.