Señor diputado don Juan José Cortés

Él es el candidato por el PP al congreso de diputados por la provincia de Huelva; ha acusado a Pedro Sánchez de sentarse en una mesa con asesinos, criminales, violadores y pederastas; él vaticina que Pedo Sánchez los dejará salir de la cárcel cuando cumplan sus sentencias porque el PSOE quiere modificar la ley de prisión permanente revisable. Comprendo que el padre de Mari Luz haga estas declaraciones que yo no comparto en absoluto. Otro gallo cantaría en mi percepción subjetiva ante este asunto si un sádico psicópata vomitivo hubiese asesinado una nieta o una hija mía en su más tierna infancia. Gracias a Dios, la vida no me ha golpeado tan dura e injustamente como a Juan José Cortés. No nos conviene que los legisladores redacten con la inteligencia intoxicada.

Bartolomé Florido. Torremolinos