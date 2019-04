Guante blanco

Efectivamente, debo darte la razón, Pedro, considerando la definición literal de la RAE, pero conste que te lo has dicho tú mismo. Mas siendo benévolo creo que tus guantes no son blancos, están muy embarrados y lo saben los ciudadanos; tus guantes están más sucios que los de un minero del carbón, y también son más infames que los de aquel. Tus mentiras, tus odios, tus rencores, tu rancio proceder en determinadas ideas, tu ineptitud,..., han enguarrado tus guantes.

Insulto, algo que llevas innato; pides a los demás que no insulten y tú los profieres por doquier. Tú no sabes hablar sin escupir a los rivales. Podía enumerar gran cantidad de insultos tuyos, pero me limitaré a uno, conocido por todos los españoles, y que pronunciaste en una televisión contra una persona honesta, aunque maricomplejines, como fue Mariano Rajoy: «indecente». Claro que lo lamentas una y mil veces, pero esa es una de las consecuencias de tu ineptitud.

Las tres derechas, algo que te llena la boca, con esa facundia que posees, la única virtud de la que gozas para desgracia de todos nosotros, pues consigues con facilidad encandilar a los más incautos y menos versados. Cierto que existen dos (no tres) partidos en la derecha política, pero por favor, ¿cuantos hay en la izquierda que a ti te ampara, para mayor perjuicio de los españoles? En esa izquierda os abrazáis lo peor que se pueda uno imaginar, los ultras venezolanos, el PSOE tuyo, que no es el auténtico, terroristas, independentistas, etc.

Con guante blanco, que no insulten, la derecha de tres siglas, doctor Calamidad, no nos dejas otra opción que criticar las elocuentes, pero desafortunadas, intervenciones que tu brillante verborrea emite. Que una persona tropiece dos veces en la misma piedra, es aprendizaje; pero si tropieza tres, es idiotez. No son fiables ningunas de tus afirmaciones, pues lo que ahora prometas, o lo hagan tus acólitos, al día siguiente o al rato siguiente, será lo contrario.

Pablo D. Escolar

Málaga

MENSAJE DE APOYO A INÉS ARRIMADAS

Tengo que felicitar a los radicales independentistas de Vic por su cuidadoso lenguaje. Tengo que alabar las esmeradas expresiones con que agasajan estos individuos a los que no opinan como ellos. Sí, no me queda otra que darles las gracias. Debido a esto, cada día tengo más claro quiénes son los enemigos de la democracia. A quienes hay que evitar a toda costa. Porqué sapos y culebras se les identifican. Cuál es su comportamiento habitual. Me pregunto si se sentirán orgullosos de su cobarde forma de actuar...

También quiero felicitar a Inés Arrimadas por su valentía y paciencia: sabiendo a qué morlacos tenía que enfrentarse, salir a esa plaza a pecho descubierto, tiene su mérito. En fin, quiero desde aquí, mandar un afectuoso mensaje de apoyo a Inés Arrimadas.

Y decirle, ahora que estamos en Semana Santa, que también a Jesús le trataron de la misma manera. ¡Qué otra cosa se puede esperar de los fanáticos! ¡Ánimo, Inés y al toro!

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga