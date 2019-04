'Fe en la verdad', por Lluís Vinuesa Serrate

Con las elecciones generales, las municipales i las europeas, me siento otra vez "ficticiamente necesario" a los políticos, para que puedan celebrar unos votos que las urnas les harán llegar, mientras después, los que hemos participado en ello, volveremos a sentirnos de nuevo "no necesarios" hasta dentro de los próximos cuatro años, y soportando nuevamente los problemas sociales que los poderes del Estado nos impone a toda la sociedad. El aún Presidente Pedro Sánchez, no hace mucho que nos dijo públicamente a todos que en las campañas se dicen muchas cosas para no cumplirlas, y Rivera también comenta que primero hay que ganar y luego "ya pactaremos", y mirándolo detenidamente es así, porque sólo les importa eso, "ganar", y vivir de la política como si fuese un oficio, olvidando que es un servicio público al pueblo que les vota, y por si acaso , así 'por lo bajini', beneficiar a los poderosos del IBEX-35, que serán quienes les atiendan cuando el primer chollo les falle. Hoy España tiene unos problemas muy serios y urgentes empezando por su territoriedad, por-que Catalunya se quiere ir, y mientras, como una venganza de Moncloa, tiene encarcelada y exiliada a toda la cúpula de la Generalitat, con juicio del Supremo incorporado. El Brexit, otro problema europeo que nos hace temblar a todos los socios de la UE, y ello no anima a Bruselas a expandirse más. El déficit español de más del 100% del PIB, va creciendo y no hay señales de disminuirse, agravado por el paro, corrupciones del PP, PSOE y CIU, y el ascenso imparable de la ultraderecha, quienes quieren recentralizar con estilo puramente franquista, todas las 17 autonomías, empezando por la catalana. Y yo me pregunto: Sabremos lo suficiente para parar este muy posible retroceso de las liberta-des sociales que tanto nos han costado conseguir, dialogando políticamente los cambios que España, tarde o temprano, habrá de afrontar?