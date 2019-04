'El Papa y las prostitutas', por Verónica Castro Mulder

El Papa acaba de asistir a un Vía Crucis para 'salvar' a las prostitutas. Esto no deja de tener un punto de ingratitud. Porque la Basílica de San Pedro se construyó, más aún que con la venta de indulgencias que provocó la rebelión de Lutero y la división de Europa, gracias al impuesto a las prostitutas romanas que aliviaban a los peregrinos antes de que recibieran la indulgencia plenaria por sus pecados. Claro que entonces eran prostitutas libres. Claro que si ahora muchas no lo son es el puritanismo impuesto desde la 'Santa' Sede (dime de qué presumes y te diré de lo que careces). Antes, incluso desde san Agustín, la Iglesia admitía e incluso propiciaba la prostitución, como la 'cloaca' que permitía conservar la pureza de las demás mujeres, vírgenes o casadas. Todo este merece quizás una reflexión al respecto.

'Hablando no se entiende la gente', por Venancio Rodríguez Sanz

Ya que hablando no nos podemos entender, probemos a insultarnos. Probemos a ponernos verdes con exabruptos de vivos colores, con ofensas multicolor, con improperios vestidos de etiqueta, con denuestos de algodón... Pero no dejemos de comunicarnos, por favor. Tú te tomas la molestia de indagar en mi vida y si no encuentras nada destacable, echas mano de la familia y después, me pones a parir. Pero, ya que hablando no nos podemos entender, por favor, probemos a ultrajarnos a voces: más razón tendrá quien lo diga más alto y más gruesa sea la expresión. De hecho, en época de elecciones, la gente se comunica mucho en este sentido; y buen ejemplo de ello lo tenemos en nuestros representantes. Por eso, ya que hablando no hay quien se entienda, intentemos elevar el tono de nuestras imprecaciones. Hasta tal punto que no duela, o hasta que esa piedra no produzca ondas en nuestro corazón. Mas, no dejemos de faltarnos al respeto, por favor. Ya sé que será difícil al principio, pero con un poco de práctica, todo saldrá mejor.