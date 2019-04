Post temporada

:La preparación mental de los campeonatos resulta fundamental a la hora de establecer objetivos, repasar la temporada y recordar todas las técnicas psicológicas aprendidas. Una puesta a punto para comenzar a competir de la mejor manera posible, controlar los nervios e intentar encontrar las mejores sensaciones posibles, acompañadas de resultado sufriendo lo necesario. No más.

Una vez acabado el periodo de la primera competición es recomendable trabajar en relación a lo vivido, experimentado, sentido, aprendido€ para empezar a preparar la siguiente.

El feedback es la información sobre el trabajo realizado con el fin de evaluar y buscar soluciones a los errores cometidos. A través de la crítica constructiva se puede ayudar a aumentar la conciencia y la eficacia futura, siempre y cuando se cuiden las preguntas y la comunicación entre entrenador y deportistas, o psicólogo y deportista.

Ejemplos de preguntas:

-¿Qué te gustaría repetir en el próximo campeonato y por qué?

-¿Qué cosas te gustaría cambiar y por qué?

-¿Qué técnicas psicológicas has utilizado y cuándo?

-¿Te has agobiado en algún momento y no has sabido reaccionar?

-¿Te has sentido parte del equipo en todo momento?

-¿Quién ha sido tu apoyo durante el campeonato y cómo te ha ayudado?

-¿Cuáles son tus tres objetivos principales para el siguiente campeonato?

El feedback debe ser informativo y debe cuidar el no herir o dañar al jugador, por tanto debería ser lo más objetivo posible y con acciones observables para así generar más consciencia en el deportista.

Además, el entrenador debe crear un ambiente adecuado donde se acepte dicha crítica constructiva y no sean protagonistas las opiniones negativas o los juicios.

Es importante saber hacer las preguntas y los comentarios sobre las mismas sin atacar, donde la sinceridad y la claridad del mensaje destaquen siempre por encima del tono, los gestos o el rol.

Un ambiente de confianza y respeto se consigue día a día a través de la disciplina a la hora del cumplimiento y seguimiento de todas las normas del equipo, a través del compromiso para ayudar y mejorar cada día sintiéndose importante cada componente del grupo y con sinceridad a la hora de solucionar conflictos.

Trabajar el feedback como rutina hace que los deportistas se mantengan más centrados a lo largo de la temporada, ya que los conciencia y recuerda actos pasados. También cuida de la motivación al estipular objetivos de mejora, siempre alcanzables y con posibilidad de logro a corto plazo y los orienta hacia unos valores deportivos que han de trabajarse a través del sacrificio, superación y constancia, generando un carácter adecuado de cara al futuro deportivo y personal.

El trabajo mental durante la competición es muy importante, y si los deportistas deben rendir cada día a lo largo de una semana y en ocasiones hasta dos veces al día, deben estar preparados.

Para estar centrado y desconectar adecuadamente, para descansar y recuperar física y mentalmente, para pensar bajo presión y tomar decisiones rápidas y adecuadas, para perdonarse las malas decisiones y seguir confiando en sí mismo, para competir en un punto óptimo de activación, ni más ni menos, para no pensar en las molestias y los dolores€ para todo esto y mucho más: la psicología del deporte.