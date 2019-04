1999, un año especial

¡Muchas felicidades amigos! La verdad es que cumplir años siempre es especial. Y si son 20, más aún. En esta veintena de años cumplidos he vivido los momentos más especiales de mi trayectoria como profesional, y este periódico ha sido testigo de ello.

La Opinión de Málaga tuvo mucho tino cuando nada más nacer trajo del brazo un ascenso a Primera División. Para mí fue un orgullo llevar al equipo de mi ciudad de Tercera a la máxima categoría del fútbol español. 1999 fue, sin duda, un año muy especial.

Vestir y defender la camiseta blanquiazul en la llamada Liga de las Estrellas fue algo que nunca olvidaré. Nos codeamos con los más grandes, de la mano de otro grande en el banquillo como nuestro querido Joaquín Peiró.

Para mí fue muy emotivo todo lo que me estaba pasando. Toda mi vida había soñado con que llegara este momento. Pero en esta vida también hay que tomar decisiones. Y algunas duras. Me costó mucho trabajo abandonar a mi Málaga C.F. Muchísimo. Pero encontré un lugar que me recibió con los brazos abiertos y donde continué forjando mi historia como futbolista, el Albacete Balompié.

A continuación, pasé por el Xerez, el Ceuta y el San Fernando. Y quise colgar las botas donde empecé a jugar al fútbol. En el Centro de Deportes de El Palo, donde volví a sentir el fútbol de manera especial.

Estos pasajes deportivos han sido narrados por este medio de forma sincera y siempre con el cariño y el respeto que nos hemos tenido mutuamente. Pero mi trayectoria no se quedó ahí. Una vez que concluyes tu carrera deportiva debes reinventarte. Y yo lo hice sumándome al proyecto de la Fundación del Málaga Club de Fútbol en 2015. Para mí fue volver a casa y poder devolverle al Club todo lo que hizo por mí.

Valores Blanquiazules, el Calendario Solidario, el proyecto de la Fundación Málaga C.F. EDI o Málaga Genuine, y estar en contacto y colaborando con muchísimas entidades sociales de Málaga y su provincia es lo que me llena día a día. Disfruto cada momento en la Fundación como el mejor de los goles que marqué. Ahora los marco, pero de otra manera.

Para terminar, me gustaría felicitar también a todos y cada uno de los profesionales que estuvieron y que ya no están, así como a los que, actualmente, día a día, nos trasladáis toda la información deportiva. Siempre me habéis tratado con mucho respeto y cariño y para mí también supone una alegría estos 20 años de un periódico referencia en el sector de la información.

¡Aupa Málaga y Aupa La Opinión de Málaga!

*Basti es representante del Área Social de Fundación MCF