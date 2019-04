Garzón viene en un cartón. La cara del líder de Izquierda Unida viene a la izquierda del tarjetón que incluye el sobre electoral de esta formación. En campaña todo acaba en 'ón' aunque en 'ón' no acabe. Como no acaba la campaña, que es campaña unida a la campaña anterior del 2D en Andalucía y a la que empezará en mayo por Málaga, Europa y la Humanidad. Una campaña sin parangón. Follón.

TU IZQUIERDA



La propaganda electoral de IU es a todo color, e incluye un membrete de plástico que acabará en el mar, como los sobres del PP, PSOE y Ciudadanos. La carta de Unidas Podemos no trae plástico e incluye en el reverso del mismo sobre la carta de Pablo. No como la de Pedro, que también es en color, pero sin foto. Y no como la de Pablo -Casado-, que sí la tiene, más pequeñita que la de Garzón, pero a todo color. El otro Pablo -Iglesias- no tiene foto, está dibujado como si estuviera escribiendo la carta que muchos hemos recibido en nuestro buzón. Queda raro Alberto (y Albert) entre Pedro y los dos Pablos, todo tan evangelizador.

HAZ QUE PASE



Pedro no ha hecho que pase su eslogan de campaña por el buzoneo electoral. Ha pasado de su 'Haz que pase'. Firma la carta por la España que quieres, su último mensaje a la urna a las dos y a las tres. En un rojo degradado -no es metafórico- estampa esa frase, la España que quieres, junto a un corazón como marca de agua del folio. El mismo corazón que junto a una barra, inclinada, acompaña al acrónimo PSOE, bien rojo, en la parte superior derecha de la carta y sobre nuestra dirección postal. A mí me llama Estimado José Francisco, el nombre que me puso mi madre. Lo hace igual El Corte Inglés cuando me felicita por mi santo. Casado me llama Querida amiga, querido amigo; y Garzón se refiere a mí como Estimada ciudadana / estimado ciudadano (los femeninos primero). En ningún caso hace falta tachar la que no corresponda.

LA ESCRIBES TÚ



La Historia la escribes tú es el lema de Unidas Podemos que, hábilmente, en el sobre de su propaganda electoral no se lee así, ya que la a de la palabra Unidas es un corazón unisex (otro corazón, aunque éste en blanco y negro, no rojo como el del PSOE) Pablo Iglesias se refiere a mí como a uno de los «Electores residentes en:» y pone mi dirección. Ni José Francisco, ni ciudadano: elector, que quede clara cuál es mi cualidad. Para comenzar, nos advierte contra «cartas llenas de palabras fáciles y falsas promesas». ¡Ay, Señor!, piensas, si era verdad lo de que los políticos... Al final advierte a los medios, cuando nos advierte a nosotros de que no son los medios de comunicación quienes escribirán la Historia. También a los «tertulianos», oficio y cuna de su nacimiento como político. A la banca y las eléctricas (ambos ejes por corregir de sus promesas electorales) Y a las encuestas (en otra hábil deslegitimación de unos sondeos que no le son favorables) Termina su carta Iglesias con la lapidaria frase: La vas a escribir tú. Le habría venido bien un «Y lo sabes».

DEL SIGLO XXI



La carta de Albert Rivera no es una carta. Es un póster tamaño folio lleno de color. Por supuesto, prima el naranja, pero, atención, también la bandera andaluza ocupa la tercera parte del papel y sobre ella la foto más grande de todas de Albert. Por tanto, los 6,5 millones de electores que hay en Andalucía han pesado a la hora de personalizar su buzoneo electoral -desconozco si así se ha hecho en el resto de comunidades-. El rostro de Albert se sitúa junto al lema como una etiqueta o definición de su persona: La España del Siglo XXI. ¡Con dos...! Con dos X y un palito, quiero decir (no como los de VOX, que sólo tienen una). Y en letras grandes la exhortación 'Vamos Ciudadanos', que rima con veranos, con estíos de cálido sol anaranjado. Entre el identificativo del partido y la palabra VOTA hay una banderita de España, aunque la doble franja roja parece morada al estar impresa sobre naranja. Pero, aunque 'republicanos' también rime con 'Vamos Ciudadanos' no va por ahí la cosa. El reverso del folio es otro 'Vamos' aún más grande sobre una impactante foto de Albert junto a Inés, cuya sonrisa vale más que el eslogan.

VALOR SEGURO



La imagen de Pablo Casado ocupa mucho menos papel en su carta que la de Rivera. Y por detrás del folio no hay una foto de él con Cayetana Álvarez de Toledo, la revelación de la temporada. Verla vestida de amarillo indepe atribulando al director de TV3 no se olvida fácilmente. Detrás del folio vienen pespunteados 10 compromisos del PP respecto al empleo, la economía, las pensiones, la bajada de impuestos, los autónomos, la educación, la unidad de España, la sanidad, la igualdad y la seguridad. La bandera española vuela más comedida, como una pincelada, como una gaviota rediseñada sobre las siglas del partido.

De Abascal poco o nada puedo aportar en esta jornada de reflexión. Y es que, a diferencia de Alberto, Pedro, Pablo, Albert y Pablo, Santi no me ha escrito... Porque hoy es sábado.