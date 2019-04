LOS BOY SCOUTS, LA PEDERASTIA Y LA PEDOFILIA

Acabo de leer en la prensa la escandalosa noticia de que los abusos sexuales amenazan con hundir a la organización de los Boy Scouts. Pero, a mi juicio, no sé que es más alarmante: si los hechos en sí, o que todavía no haya desaparecido este grupo. Sigue la noticia diciendo que desde la ll Guerra Mundial hasta la fecha, documentados hay 12.000 jóvenes y menores de EE.UU. que sufrieron abusos sexuales por parte de sus monitores. A la vista está que los instructores no son los únicos culpables, detrás de ellos está la organización ( otra vez el clero). Y detrás de estos: el gobierno, los medios de comunicación y para finalizar, el pueblo. Y continúa diciendo la prensa: « A los Boy Scouts acuden los pedófilos por la sencilla razón de que allí hay niños.» ¡Esto es inaguantable! Este grupo ya tendría que estar hundido en el infierno del olvido. Y los pederastas y sus encubridores, pudriéndose en la cárcel. La verdad es que este hecho es una confirmación más de que esta sociedad está enferma. Es la constatación palpable de que la máquina está viciada. Que un cambio de operario no sirve. Y que la solución pasa por cambiar el sistema...

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga