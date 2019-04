Felicidades a La Opinión de Málaga

En el día de hoy, cumpleaños el diario La Opinión de Málaga por lo que, como juez decano del Partido Judicial de Málaga, me es muy grato sumarme a las felicitaciones que se han realizado desde diversos sectores de la ciudad en lo que sin duda, es un acontecimiento de primera magnitud, pues no nos encontramos ante un cumpleaños cualquiera, son ya veinte primaveras. Sin embargo, no me resigno a contemplar esta cifra como medida de veteranía y agotamiento, al contrario, me sumo a Carlos Gardel cuando canta en Volver que «20 años no es nada» y así mis hijos son veinteañeros y en este momento se encuentran en la línea de salida para comerse el mundo y conquistar el futuro. Esto es precisamente lo que le deseo a La Opinión de Málaga, un periódico con un prometedor futuro por conquistar al igual que nuestra querida ciudad y ello pese a todas las dificultades que se nos pongan por delante. «A por ellos, ¡oe!» ... como se grita en La Rosaleda los días de partido.

La realidad es que son 20 años de difícil lucha en un sector en el que la manera de hacer las cosas ha cambiado de forma radical. El mundo digital y las nuevas tecnologías se han implantado paralelamente en estos últimos años y La Opinión ha sabido y podido adaptarse a los nuevos tiempos de la noticia inmediata hasta convertirse en un referente en la ciudad y provincia de Málaga. El viejo aforismo «no hay nada menos interesante que el periódico de ayer» se encuentra totalmente superado por un medio de comunicación que se puede consultar con el móvil y que después encuentra la oportuna reflexión en la prensa escrita con las colaboraciones de reputados columnistas.

En estos tiempos, al menos durante los últimos diez años en los que he ocupado el cargo de juez decano, he tenido ocasión de comprobar por mi mismo el buen hacer y la atención prestada por los profesionales de este medio a la Administración de Justicia en la ciudad, cuya evolución no ha sido precisamente la más favorable, y no lo digo con una visión pesimista, son simplemente hechos.

La Opinión ha sido también testigo de ese mínimo crecimiento casi residual y obligado y sin acometer las inversiones y reformas que precisamos para dar un servicio de calidad al ciudadano. Afortunadamente, el periódico sí ha tenido la sensibilidad que a nuestro juicio precisa este servicio esencial y ha dado cuenta a la sociedad malagueña de la información, no solo relativa a la situación estructural a la que me refiero, sino a los múltiples casos reales y mediáticos que han tenido que dilucidarse en nuestra Ciudad de la Justicia estos últimos años, con un despliegue acorde con un gran medio de comunicación, siendo referente nacional e internacional.

Para finalizar, creo que el mejor regalo para toda la plantilla es que dentro de 20 años el juez decano que esté en mi cargo pueda dirigir otra carta de felicitación como esta y celebremos juntos que Málaga sigue teniendo el sitio perfecto para que se recoja la opinión de todos sus ciudadanos en la España Social y Democrática de Derecho de la que hoy disfrutamos como uno de los países más avanzados del mundo.

*José María Páez Martínez-Virel es Magistrado Juez Decano exclusivo de Málaga