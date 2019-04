La hora de la verdad

Llegó el momento esperado por todos. Están a punto de terminar los play offs de cuartos de final en la Euroleague y en la NBA estamos en primera ronda de los play offs 2019. Además, en breve darán comienzo los de la ACB.

En la Euroleague, la competición que más me divierte, no hubo sorpresas. Los favoritos en las diferentes eliminatorias, por presupuesto y por clasificación, han logrado clasificarse para la Final Four. Así Real Madrid (3-0), Fenerbahce (3-1) y CSKA (3-1) ya han logrado plaza para viajar a Vitoria, donde se celebrará la Final a Cuatro. Queda por saber quién será el cuarto equipo. La eliminatoria más igualada antes de comenzar era claramente la que enfrentaba a FC Barcelona y Anadolu Efes. No han defraudado. El próximo miércoles en Estambul disputarán el quinto y definitivo partido para estar en Vitoria.

Me ha resultado curioso que todos los equipos, a excepción de Panathinaikos que no ganó ningún partido, han vencido algún partido fuera de casa. El factor cancha se ve que poca importancia tiene. También me llama la atención que solo habrá un equipo diferente con respecto a la Final Four del año pasado. Es decir, las grandes potencias son las mismas cada año y no perdonan. Esto me lleva a una contradicción porque creo que ese play off de cuartos de final debería ser como en la NBA a 7 partidos y no a 5 como está organizado ahora. Lo pienso porque es una manera de alargar el espectáculo. Pero jugando a 7 partidos se favorecería a los equipos más potentes, habría menos posibilidad de sorpresas. Tampoco podemos olvidar que estos equipos simultanean Euroleague y su competición doméstica así que no sé si sería una buena idea del todo eso de aumentar el número de partidos en el play off.

Como os digo, también comenzaron los play offs de la NBA. Estos sí son desde la primera ronda al mejor de 7 partidos. Para muchos, es aquí cuando de verdad empieza la competición. La Liga Regular es demasiado larga y tiene muchos partidos que valen para poco. Pero aquello es más un espectáculo deportivo o un negocio que una competición. Esto, a veces, desespera a jugadores europeos que aquí eran estrellas y jugaban en equipos acostumbrados a ganar siempre. Ahora se pueden ven en una franquicia perdedora y no se acostumbran a eso de jugar partidos sabiendo que vas a perder sí o sí.

Ahora, en play offs, los equipos defienden con una dureza especial totalmente diferente que en la liga regular, algo que es totalmente sorprendente. Los entrenadores también reducen el número de jugadores que utilizan. Todos, o casi todos, juegan con 8 ó 9 jugadores solo. A medida que vayan pasando rondas la igualdad aumentará, aunque ya en esta primera hay algún enfrentamiento que llegará al séptimo partido. Esta temporada parece que los Warriors de Curry vuelven a ser los favoritos pero creo que el resto de equipos se les va cercando cada vez más. Como que son más vulnerables, vamos.

En la ACB quedan muy pocas jornadas para que finalice la Liga Regular y empiecen los play offs. El formato aquí es diferente. La primera ronda es solo a 3 partidos para favorecer a los más débiles. En semifinales y final sí se juega al mejor de 5 partidos. Los favoritos son siempre los mismos, los equipos que pertenecen a clubes de fútbol y que tienen, gracias a eso, mayores presupuestos. Esto dificulta la posibilidad de ver alguna sorpresa. Pero alguna hay... También está la tensión para esos equipos que se juegan el descenso, algo que no existe en Euroleague ni en la NBA.

Sinceramente que estas eliminatorias de play offs, da igual en Euroleague, NBA o ACB son muy divertidas porque quien pierda queda fuera. Esto añade una tensión al juego que complementa al espectáculo que ya de por sí es el baloncesto. Sirven también para determinar quiénes son los mejores jugadores puesto que estos desarrollan su mejor juego cuando llega la hora de la verdad.

A mí cualquier eliminatoria me divierte, da igual la competición. Y siempre voy con el equipo que va perdiendo por aquello de que se iguale la eliminatoria y se vea mayor número de partidos, a pesar de que Ana no está muy de acuerdo con esto. Pero así es el amor, supongo...