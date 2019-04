Vaya usted a saber

El amigo que me ayer me preguntaba qué pasará hoy dice ser de centro, aunque es claramente de derecha. Su centrismo es de conveniencia (aparenta siempre lo que más le conviene). Respondo la verdad, o sea, que no tengo idea, pero para que no piense que es una modo de despacharlo le digo que ganará el PSOE pero perderá el gobierno debido a la caída de Podemos. ¿Y no saldrá al final un pacto del PSOE con Ciudadanos?, dice. No creo, respondo, ahí anda por el medio Catalunya. El insiste en las bondades de una política centrada, y respondo que las dos crisis –la económica y la catalana– han dinamitado el centro en España. ¿Y el 26 de mayo?, pregunta. Ese es otro cantar, le digo, ahí volverá a equilibrarse el mapa. El se queda bastante chafado con el descentre, y yo, por un momento, algo convencido de lo que acabo de decir, hasta que recobro la lucidez del principio (o sea: «no tengo idea»).