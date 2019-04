La ciencia es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los empresarios y sus empresas. Incluso, si aceptamos la nueva jerga heroica, es demasiado importante para dejarla en manos de los emprendedores y sus emprendimientos. Es más, ya me vine arriba, la ciencia es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los científicos. Hala. Los científicos y los empresarios (y, bueno, los emprendedores) no son malos ni sospechosos de nada por el hecho de serlo, pero tienen un gran defecto imposible de superar cuando se trata de hacer ciencia: solo son una parte del todo. Faltamos todos los demás, y la ciencia es una tarea social, incluso global, que nos afecta a todos, y en la que, por tanto, todos tenemos algo que decir.

Con motivo de una reunión de Jurados de los prestigiosos Premios Rei Jaume I, un buen número de científicos premiados con este galardón, con unos cuantos premios Nobel, pidieron en Valencia una serie de medidas para impulsar la ciencia. La gracia está en que la enviaron a los principales candidatos a las elecciones generales con un encabezamiento irresistible: «Querido futuro presidente». Olé. La pena está en que no parece que nadie haya firmado como albañil, repartidor, enterrador, o, bien sencillo, telespectador. Vaya por Dios. Pues yo firmaría encantado como telespectador y por lo que me toca de enterrador, y no me voy a quedar con las ganas.

Querido futuro presidente: haga caso a este manifiesto que deberíamos firmar todos. Apuesten más decididamente por permitirnos vivir en una sociedad del conocimiento. Dediquen recursos a esa tarea común que hacen unos pocos para todos los demás. Establezcan mecanismos para que la ciencia salga del debate partidista y del regate en corto. Tenga en cuenta que la ciencia también es algo demasiado importante como para dejarla en manos de los políticos. En definitiva, querido futuro presidente, olvídense del «qué hay de lo mío» y ocúpense más de «¿qué hay de lo nuestro?». Ah, sí, y renovación de Órbita Laika para convertirlo en programa fijo de TVE, ya.