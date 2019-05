Vox se cabrea

Vox exige una rectificación al Partido Popular después de que Pablo Casado dijera que son ultraderecha. Falta por saber qué quiere Vox que le llamen. Según ellos son transversales, pero claro, Pablo Casado no puede presentarse en su junta directiva y justificar ante los suyos su fracaso y batacazo y radicalismo vacuo diciendo señores es que nos han chafado el resultado los transversales. No, claro, no pega.

Vox amenaza con romper el pacto andaluz con Ciudadanos y PP, que son dos partidos que con frecuencia olvidan y quieren hacernos olvidar que están sostenidos en la Comunidad por los transversales. Los transversales estaban tardando mucho en hacer valer el ramillete importante de parlamentarios que tienen en Andalucía. Pudiendo agarrar por los cataplines a los centristas naranjas y (ahora) centristas azules no se sabe por qué no los agarran. Si a la primera chillan.

Bueno, pues ya lo han hecho. Los de Vox quieren ajustar cuentas con las cuentas. O sea, dicen que si Casado no se retracta no hay aprobación de presupuestos andaluces. No creemos que la sangre llegue al río (ni las cuentas al excel) pero cuando no hay presupuestos los gobiernos se vuelven débiles, de mírame y no me toques. Un Gobierno sin presupuesto se queda achacoso, disminuido, poco ejecutivo pese a ser un Ejecutivo. Un Gobierno sin presupuesto es un gobiernito triste, ahí, el pobre, tirado, prorrogando y rogando por prorrogar, un Gobierno que da pena verlo y al que te dan como ganas de darle limosna. Es decir, se convocan elecciones.

-No, no, más elecciones no, por favor.

-Dígaselo a los transversales.

Alejandro Hernández, portavox, ha dicho que «no es razonable sentarse con quién nos insulta», en referencia a Casado. Y: «Estamos cerrados a apoyar un presupuesto». La cosa se puede poner muy fea. La cosa es la gobernabilidad, que está en manos de los transversales. Ahora en Andalucía y tal vez en pocas semanas en cientos de municipios de toda España.

Los transversales cuando se cabrean son capaces de arramblar con todo. Menos mal que en el Congreso han sacado 24 y no los setenta-ochenta que pronosticaban algunos. Menos Tezanos, al que le debemos una disculpa por acusarlo de mentir cuando en realidad lo que hacía eran encuestas.