Demonios en la esquina

La noche electoral fue de vasos comunicantes, en la medida en que se desinflaba el globo de Vox y las aspiraciones del centroderecha y subía la euforia de PSOE y en Podemos se enjugaban el sudor de la frente porque el batacazo podría haber sido peor. Es lo que tienen las urnas, que hasta que no están vacías no hay nada decidido, cuando están llenas nada se sabe, una aparente paradoja. Ahora solo toca abrocharse los cinturones. Porque vamos a ver lo nunca visto, ni el Circo del Sol. Por ejemplo, que el único hombre de color negro que pise el Congreso sea de Vox, calificado de racista y xenófobo por los socialistas que pusieron las concertinas en las vallas de Ceuta y Melilla, tiene bemoles. Y es que están tan bien educados los chavales que una profesora de un instituto de Rincón es recibida por un grupo de ellos con gritos mientras otro le cierra la puerta y demás muestras de exquisita cortesía. Pero es que ella era de Vox, lo que no tiene justificación alguna.

Pero nada mejor para entender el paisaje después de la batalla electoral que ver Demonios en el jardín, película española de 1982, escrita y dirigida por el gran Manuel Gutiérrez Aragón y protagonizada por Ángela Molina, Ana Belén, Imanol Arias, Encarna Paso€ Una historia de las desavenencias de dos hermanos, como España mismamente.

Pues anda que en la Junta tienen vista y el presidente Moreno ficha a Enric Millo, el ex delegado del Gobierno en Cataluña, sí, el mismo que pidió perdón por las cargas de la Policía; bueno, si hasta Zoido, ministro del Interior entonces, se exculpaba de la acción policial y le pasaba el trasto a los mandos..., uy cómo te quieren los policías y los guardias civiles, Juan Ignacio.

Lo que aquí habría que hacer es borrarse de las redes sociales, lo que tengo agendado para julio, como ha hecho con sensatez el colíder de los verdes germanos, Robert Habeck, que está convencido de que Twitter ejerce una influencia muy negativa en la labor pública y abjura de esas redes y también se marcha. Es la apostasía digital. Antes que convertirnos en yonkis tecnológicos, lo que sea. Por eso, hay que leer Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato, de Jaron Lanier.

Pero la flecha de la historia va en otro sentido en Italia y así el denostado Salvini ha endurecido la ley de legítima defensa en beneficio del ciudadano que se sienta amenazado, por eso Sánchez no recibe a Juan Carlos Quer, que ya lleva tres millones y medio de firmas a favor de la prisión permanente revisable. Aquí endureceríamos la ley contra el ciudadano que se defienda y compadeceríamos al delincuente, que diría Concepción Arenal.

Y es que en este mundo dual/digital, mientras que la UE se ensimisma en una solución política que no llega a Venezuela, EEUU ofrece pleno apoyo a Guaidó, lo que es más efectivo, ¿quién está con quién? También es doble la moral del candidato demócrata de los EEUU, Bernie Sanders, que se autodefine como socialista y critica la desigualdad de ingresos y resulta que sus declaraciones de impuestos de los últimos diez años confirman que es millonario, que una cosa es predicar y otra dar trigo es algo sabido. Aquí tenemos muchos de esta especie, y no solo en Galapagar, no se crean.

Pero en el restaurante María de lo que venimos a hablar es de la Juana de Arco española, Inés Arrimadas, y de la también valiente y docta Cayetana Álvarez de Toledo, ¡ay! El asunto es que si el escrache «indepe» llama «mala puta» a la heroína de Ciudadanos, ¿ellos qué son?, esa es la pregunta que todos tenemos contestada. Y después Corinna avala la tesis de Villarejo frente a Sanz Roldán. Este partido no ha terminado y promete. Pero no nos podemos ir sin probar la perdiz escabechada, y el helado de turrón, claro, además de las patatas con alioli de la casa que te sirven nada más llegar, y si todo está regado con una botella de Viña Ardanza ¿qué más se puede pedir? Qué galería de musas, Inés y Cayetana, a Corinna la aparto, no es de fiar, ¿verdad, Juan Carlos? Blanca Andreu, que también sabe muchas cosas, escribía:

Dicen que murió un caballo

contaron que pasó como una sombra, que galopaba

como noticia que va corriendo

todos los días hasta la fuente-agua y sonidos blancos (...)