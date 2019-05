Qué hermosura

Dice Loli que se va a morir pronto. Lo lleva repitiendo desde hace tanto tiempo que ya no quedan dudas de que va a acertar. Así es ella, infalible como el repertorio de Sabina que más le gusta cantar. Loli no sería Loli si no dejara organizada la eternidad. Dice que no quiere gente ni flores, que ni hablar, que ya ha tenido bastante con el jardín. Que si alguien se quiere gastar dinero para honrarle que lo ingrese en la cuenta de Médicos Sin Fronteras. Y que ni se nos ocurra tirarla al mar. Que cuando le metamos fuego la llevemos a Fuengirola junto al abuelo Pepe y la abuela Concha. Infinito Claros Guerra.

Todos sabemos que no hay Dios porque hay Loli. Qué generosa. Con su familia. Con los niños. Con las personas mayores. Con los enfermos. Con los desconocidos. Con las plantas y los animales. Con el trabajo. Con las decepciones. Con el silencio. Con la soledad. Con el dolor insoportable.

Qué juventud. Qué sensibilidad. Qué independencia. Qué ingenio y qué explosividad. La revolución en un segundo. Loli no sería mi madre si no fuera la mujer más extraordinaria de mis dos existencias. Porque uno nace dos veces. Cuando lo paren y cuando registra su primera imagen. Y allí estaba ella. Para alumbrarme el día de su aniversario de bodas y para despertarme una mañana en la que antes que el cielo y los árboles de la ventana me enseñó toda su cara. Qué belleza. Dice mamá que se va a morir pronto y que me va a dejar solo. Pero se irá sabiendo que suyo es mi primer recuerdo y que mi último pensamiento se merece.