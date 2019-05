Voto útil, voto del miedo, voto libre

Son muchos los dirigentes populares que, tras el resultado electoral del 28 de Abril y por aquello del voto útil, han tildado de 'error' la apuesta por otras opciones de derechas. Pero lo que es un error es votar por razón de utilidad, y no por convicción y principios. Por otra parte, los socialistas han basado buena parte de su campaña en el miedo, evitando entrar en contenidos que pudieran ser alimento para la libre reflexión y para un posible rechazo a sus políticas. Pero si es un error votar por razón de utilidad, no lo es menos votar en negativo, por miedo a una opción política más que por identificarse con un determinado partido. Por ello, felicito a todos aquellos electores que, habiendo optado por uno u otro partido de la derecha, lo hayan hecho en conciencia, y no por utilidad, y a todos aquellos que, habiendo optado por un partido de izquierdas, lo hayan hecho por madurada afinidad, sin dejarse arrastrar por el miedo astutamente azuzado por sus brillantes estrategas. Estos electores han visto reafirmada su libertad en estas elecciones, y por ello han de sentirse extraordinariamente orgullosos.

Gabriel Martí Andrés

Málaga