Lo que nos queda

Una semana después de las elecciones y todavía no sabemos qué gobierno se conformará, ni siquiera si se conformará gobierno. Porque aquí no se conforma nadie, eso sí lo vemos. Excepto el PSOE, que con sus 123 diputados parece más contento que nunca. O que hace muy poco. Es normal, cuando vienes de tan abajo –como venían– y con un fracaso tan reciente en Andalucía, cualquier peldaño parece una gran cima. Pero es una cima insuficiente y además inestable. Aquí nada dura demasiado. En estos últimos años hemos visto subir a los que bajaban, bajar a los que subían, desaparecer a los que estaban y aparecer los que no se veían.

Por eso todo apunta a que ahora nada ni nadie se moverá del sitio hasta pasadas las elecciones del 26 de mayo –esto es un no acabar– y que por lo tanto estos largos días seguirá el baile de disfraces y no se concretará nada, ni mucho menos gobierno. Todos los partidos están ahora mismo más pendientes de aprovechar o contener la tendencia –según sea el caso– de los últimos resultados. Eso es lo único que ahora importa.

Tanto es así que se hace difícil reconocer a alguno de ellos en sus declaraciones y renovados discursos. Especialmente a los que más perdieron o a los que consideran que tienen más que ganar. Ciudadanos, por ejemplo, ha pasado de tender repetidamente la mano al PP a levantársela amenazante. Casado, por su parte, ha pasado de no querer definir a Vox a descalificarlos y ahora dice no reconocerse en su doble Rivera, como quien se mira al espejo con recelo. La izquierda anda un poco más cauta en ese sentido, sabiendo por un lado que ha ganado, pero por el otro intuyendo que es una victoria frágil y que un paso en falso puede quebrar toda su aparente ventaja.