'No jures, Robert Johnson', por Francisco García Castro

(del 22 al 28 de mayo se celebrará la semana internacional de la Educación Artística). El más grande de los guitarristas de blues, Robert Johnson, juró un día no volver a tocar blues(música diabólica decian). Se lo juró a su novia Virginia. No cumplió su juramento. Hoy, agradecidos estamos a su débil "honor". Atiende chico joven, chica joven, y con talento; no jures nunca en pro de quehaceres " estables". No lo hagas. Y si lo haces, no cumplas. El arte es imprescindible porque es valiente. No jures.