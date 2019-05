ELOGIO DEL OFUSCAMIENTO

Asia Bibi ha tenido que huir de Pakistán por blasfemar en contra del profeta ¡qué injusticia, verdad! Pero la Iglesia quemaba científicos, brujas, Juanas de Arco, ocultaba pederastas, etc. Pero en otro tiempo, la esclavitud era legal en todos los países civilizados. Pero con arreglo a la moral establecida, el descuartizamiento de bandoleros, dejando sus restos por los caminos era lícito y estaba bien visto. Pero en Alemania, matar judíos era de gente cabal. Y así podría seguir€ En muchas ocasiones me pregunto qué habría hecho yo, qué hubiese pensado, de haber nacido en aquel tiempo: me gustaría pensar que me hubiese sustraído a las costumbres, pero no lo puedo asegurar. Pero, ¿qué se puede aprender de la historia? Creo que hay que sobreponerse a ella y seguir los dictados de la propia conciencia si no se quiere sentir vergüenza de lo que se hizo en el pasado. Entonces, en el caso de que yo hubiera nacido en Pakistán ¿cómo puedo saber si no me hubiese sumado al linchamiento de Asia Bibi? No lo puedo saber. Y no lo digo por justificar nada; pero en ocasiones pensamos que nosotros somos mejores que ellos sin tener en cuenta que, buenas o malas, las costumbres de nuestros respectivos países nos influyen. De lo único que estoy seguro, es que solo el raro don del ofuscamiento me sacaría de la duda. ¿Y a usted?

Venancio Rodríguez Sanz

Málaga